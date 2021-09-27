У биткоина началась черная полоса: курс может обвалиться еще ниже

Курс биткоина может обвалиться до $30 тыс. за монету. В первую очередь это связано с множеством негативных сигналов для крипторынка, например, запрет Китая на криптооперации, настрой правительства США касательно регулирования всей сферы. Также в число факторов входит искусственное привлечение внимания медийными персонами.

"Вспомните весну текущего года, когда от упоминания монет Илоном Максом цены демонстрировали резкий рост. Сейчас в медийном пространстве активно продвигают идею, что компания Tesla уже начала принимать оплату в биткоинах и планирует установить как платежное средство Dogecoin. С одной стороны, это оптимистичные сигналы для индустрии, с другой стороны, на этих новостях цена биткоина снизилась с $48 тыс. до $40 тыс", – рассказал OBOZREVATEL главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Видео дня

Специалист отмечает, что сейчас рынок криптовалют не является массовым привлекательным направлением для инвестиций. Более того, колебания цен на фондовом рынке, на товарном, а также неустойчивость развития отношений индустрии с финансовыми регуляторами разных государств пока не дают основания ждать стремительный рост цен на неделе – с 27 сентября по 3 октября.

На данный момент биткоин стоит $44,1 тыс., об этом свидетельствуют данные CoinDesk. При этом за сутки курс главной криптовалюты вырос на 4,72%. Еще совсем недавно на фоне запрета в Китае курсы криптовалют снизились. Так, биткоин тогда обвалился до $41,2 тыс. (-5,38% за сутки), Ethereum – $2,7 тыс. (-8,50%), XRP – $0,9 тыс. (-6,60%)

Ранее сообщалось, что курс биткоина до конца 2021-го может снизиться до $30 тыс. Это станет возможным, если цена первого криптоактива будет двигаться согласно временной модели.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой. Транзакции, связанные с криптоактивами, будут считаться незаконной финансовой деятельностью.