Цена Ethereum может взлететь в тысячи раз: озвучен прогноз

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Криптовалюты
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Курс Ethereum может взлететь до $40 тысяч

Цена Ethereum в будущем может вырасти до $20-40 тыс. На данный момент стоимость второй по рыночной капитализации криптовалюты составляет $2,9 тысяч, об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Ethereum лидировал по прибыли на крипторынке в прошлом месяце, он по-прежнему демонстрирует уверенность и имеет шансы на рост курса. Такой прогноз озвучил аналитик Рейнальдо Маркес на портале NewsBTC.

Исторический максимум криптовалюты Ethereum – $4,3 тыс. Такой уровень был установлен еще в мае 2021-го. Рыночная капитализация оценивается в $349,90 млрд.

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Отметим, что по итогам июля майнеры Ethereum получили более высокие доходы, нежели майнеры биткоинов. Такая тенденция сохраняется на крипторынке уже третий месяц подряд, что является самым продолжительным периодом в истории. Майнеры Ethereum получили доход в размере $1,03 млрд, биткоина – $971,8 млн.

Ранее сообщалось, что биткоин начал новый рост от поддержки в $45,5 тыс. и, вероятнее всего, вырастет до $48 тыс. При этом следующей целью может стать отметка в $50 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард рассказала о причинах "безотлагательности вопроса" касательно разработки цифровой валюты центрального банка США. Она отмечает, что другие страны, например, Китай, уже продвинулись вперед со своей собственной валютой.

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