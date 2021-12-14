Тропический рай за 30 биткоинов: в Австралии продают пляж за криптовалюту. Фото, видео

Семья из штата Квинсленд на северо-востоке Австралии выставила на продажу участок земли с песчаным пляжем, который сами они называют "тропическим раем". Стоимость территории с побережьем, лесом и домом – 30 биткоинов либо 440 Ethereum.

Как сообщает ABC News, недвижимость в штате впервые выставили на продажу за криптовалюту. На такой шаг представитель семьи владельцев Джон Де Коста пошел после того, как пять лет безуспешно пытался продать участок Aquila Cove за $2,2 млн.

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"Я думаю, что у меня, вероятно, больше шансов оформить сделку в биткоинах, а не в австралийских долларах… Пару недель назад к нам приходили люди и рассматривали покупку за биткоины, потому что они верят в философию криптовалюты", – говорит Де Коста. Однако в Австралии не одобрены сделки купли-продажи недвижимости, в связи с чем продавцу придется обратиться за юридической консультацией.

Участок площадью 68 гектаров расположен на берегу Кораллового моря (Тихий океан), в 100 км к югу от города Маккай, где находится также аэропорт. Гораздо ближе есть деревня с социальной инфраструктурой: школой, магазинами, полицейским участком, отделением скорой помощи, отелями, СМИ и автомастерскими.

"Это ваша уникальная возможность обрести собственный тропический рай. Здесь можно расслабиться и заставить друзей завидовать. Вы можете быть настолько далеко от толпы, насколько захотите", – гласит описание на сайте участка.

На территории находятся жилой пляжный домик и коттедж-студия со спальней, ванной, кухней и прачечной. Также новым владельцам можно будет не беспокоиться о кондиционере, стиральной машине и другой бытовой технике.

"Это идеальное место для проживания у моря с собственным пляжем и богатой дикой природой", – говорят владельцы. Кроме жизни в удалении от городской суеты, новые хозяева могут организовать на участке эко-туристический курорт или кемпинг-парк.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, австралийский "Перт Хит" стал первым бейсбольным клубом в мире, который платит игрокам и персоналу в криптовалюте. Эта команда считается самой успешной в Австралийской бейсбольной лиге.