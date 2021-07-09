Студентам в Южной Корее за поход в туалет платят криптовалютой: известны подробности

Профессор городской инженерии и экологической инженерии в Ульсанском национальном институте науки и технологий (UNIST) Чо Джэ Веон разработал экологически чистый туалет, соединенный с лабораторией, которая использует экскременты для производства биогаза и навоза. Чо изобрел цифровую валюту под названием Ggool, что по-корейски означает мед. Каждый человек, который пользуется экологически чистым туалетом, зарабатывает 10 монет в день.

Об этом сообщает Reuters. В унитазе BeeVi используется вакуумный насос для отправки экскрементов в подземный резервуар, что сокращает потребление воды. Там микроорганизмы превращают отходы в метан, который становится источником энергии для здания, питающего газовую плиту, водогрейный котел и твердооксидный топливный элемент.

"Если мыслить нестандартно, фекалии имеют ценность для производства энергии и навоза. Я ввел эту ценность в экологический оборот", – сказал Чо. Также он добавил, что в среднем человек испражняет около 500 г в день, а это может быть преобразовано в 50 литров метана. Этот газ может генерировать 0,5 кВт/ч электроэнергии или использоваться для движения автомобиля на расстояние около 1,2 км.

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Студенты могут использовать валюту для покупки товаров в кампусе, от свежесваренного кофе до лапши быстрого приготовления, фруктов, а также книг. Они могут забрать нужные продукты в магазине и отсканировать QR-код для оплаты с помощью Ggool.

Ранее сообщалось, что Испанская социалистическая партия (PSOE) предложила создать национальную публичную криптовалюту. Парламентская группа социалистов представила в Конгрессе предложение по содействию создания государственной валюты перед лицом "постепенного исчезновения наличных денег".

Как сказано в тексте предложения, парламентарии привержены "возвращению денег как общественному благу, более стабильному и находящемуся под демократическим контролем". Партия продвигает эту меру после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о своем намерении создать цифровое евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Мексики Артуро Эррера заявил, что в последние дни к криптовалютам проявился большой интерес. В стране за их использование против финучреждений будут вводить санкции.