SpaceX спрячет на Луне "биткоин-клад" на $1,7 млн

Криптовалютная компания LunarCrush собирается запустить в космос ключ от биткоин-кошелька с 62 BTC (около $1,7 млн по курсу на 3 апреля). Пароль с помощью ракеты SpaceX доставят на Луну осенью 2023 года.

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Ключ доступа будет выгравирован на лунном ровере Lunar Outpost MAPP, который первым в истории достигнет южного полюса единственного спутника Земли, заявили в компании. Проект назвали Nakamoto_1 – в честь создателя биткоина Сатоши Накамото.

Процесс гравировки ключа будет настолько секретным, что его не будут знать даже сотрудники LunarCrush. Таким образом, получить "крипто-клад" сможет первый человек, оказавшийся на Луне. Однако к тому времени награда может вырасти – поскольку кошелек является общедоступным, пополнить его может любой желающий.

"Когда вы ставите перед собой, казалось бы, недостижимую цель, происходящие инновации могут быть невероятными. Наша цель – вдохновить людей на создание сообществ, открывающих новую эпоху исследований", – говорит генеральный директор LunarCrush Джо Веццани.

Свой проект он сравнил с золотыми билетами Вилли Вонки (герой повести "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля), которые давали ребенку из любой части мира возможность попасть в незабываемое приключение. При этом необходимой суммы для покупки биткоинов у компании еще нет.

В свою очередь, в LunarOutpost надеются, что Nakatomo_1 станет важным стимулом для молодого поколения и побудит их преодолевать любые препятствия на пути к космическим исследованиям.

Сам зонд MAPP собираются использовать в течение двухнедельных исследований беспроводной передачи данных с южного полюса Луны. После этого аппарат перестанут поддерживать, поэтому любой заинтересованный криптоискатель сможет оставить его себе.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, криптокомпании постепенно выходят за пределы нашей планеты, осваивая ее орбиту. Так, в 2022 году блокчейн Velas стал третьим, узел которого разместили в космосе – в июле его создатели сообщили о первой транзакции, обработанной при помощи такого устройства.

Еще ранее на орбиту отправили ноду Qtum, а также разместили на Международной космической станции блокчейн-узел Bitcoin. В 2020 году он осуществил свою первую транзакцию.

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