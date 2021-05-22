Сколько продлится обвал рынка криптовалют: прогноз экспертов

Обвал стоимости криптовалют не означает конец крипторынка, однако коррекция может затянуться аж на несколько месяцев. При этом есть два сценария дальнейшего развития событий.

Об этом сообщает "РИА Новости". "Текущий обвал закончится тем, что институциональные инвесторы наберут себе более выгодные позиции и продолжат держать их в долгую. Если посмотреть на историю движения биткоина, то видно, что сам актив очень волатильный и такие просадки уже были не раз. Так что говорить о том, что это еще один конец крипторынка, думаю, не нужно, скорее это способ выбить из рынка оппонентов", – говорит основатель криптовалютной платформы "Кошелек.ру" Михаил Богданов.

Также он добавил, что коррекция вполне может затянуться на несколько месяцев. "Тем более, что в летнее время активность часто снижается, но вот на годы точно нет", – отметил специалист.

Основатель экосистемы OTON Анатолий Илле отмечает, что падение главной криптовалюты до $30 тыс. разделило аналитиков на два лагеря: оптимисты и пессимисты. "Пессимисты являются апологетами технического анализа и констатируют подтверждение медвежьего тренда биткоина. В среду был подтвержден важный медвежий сигнал (курс упал ниже 20-недельной скользящей средней), который в 2014, 2018 и 2019 годах привел к коррекции на 60-70% через полгода или год", – сказал он.

По словам Илле, этот сценарий предполагает кратковременный отскок до $50-55 тыс. с последующим возобновлением нисходящего тренда, который в течение года закончится падением цены биткоина до $12-13 тыс. Он добавил, что оптимисты сравнивают текущий крах курса биткоина с обвалом рынков в марте 2020-го, вызванном пандемией.

"Тогда резкое снижение цены биткоина закончилось ее V-образным восстановлением и ростом более чем на 1500%, до текущего максимума на уровне $65 тыс.", – подытожил эксперт.

Напомним, майнеры Ethereum заработали $110 млн на фоне краха крипторынка. Это крупнейший суточный заработок за все время.

Как ранее писал OBOZREVATEL: