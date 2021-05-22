Владельцы Ethereum за сутки заработали рекордную сумму: названа причина

Майнеры Ethereum заработали $110 млн на фоне краха крипторынка. Это крупнейший суточный заработок за все время.

Об этом сообщает Crypto Briefing. Ethereum упал более чем на 40% 19 мая, поскольку рынок криптовалют пережил худшее падение с марта 2020-го.

Во время событий майнеры получали до 70% дохода от комиссий за транзакции. Остальная же часть поступала от вознаграждений за блоки.

Кроме того, на момент краха в Ethereum были ликвидированы позиции на общую сумму $320 млн. При этом на Aave и Compound приходилось 90% стоимости. Было совершено 789 требований о ликвидации компании Aave на сумму $156,8 млн и более 1000 требований о ликвидации компании Compound на $130 млн.

Ранее сообщалось, что всего за сутки владельцы криптовалют потеряли $2,4 млрд на фоне падения курса биткоина до февральского минимума в $42,1 тыс. Были принудительно закрыты позиции 304 тыс. пользователей торговых площадок.

Как сообщал OBOZREVATEL: