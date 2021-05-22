Владельцы Ethereum за сутки заработали рекордную сумму: названа причина
Майнеры Ethereum заработали $110 млн на фоне краха крипторынка. Это крупнейший суточный заработок за все время.
Об этом сообщает Crypto Briefing. Ethereum упал более чем на 40% 19 мая, поскольку рынок криптовалют пережил худшее падение с марта 2020-го.
Во время событий майнеры получали до 70% дохода от комиссий за транзакции. Остальная же часть поступала от вознаграждений за блоки.
Кроме того, на момент краха в Ethereum были ликвидированы позиции на общую сумму $320 млн. При этом на Aave и Compound приходилось 90% стоимости. Было совершено 789 требований о ликвидации компании Aave на сумму $156,8 млн и более 1000 требований о ликвидации компании Compound на $130 млн.
Ранее сообщалось, что всего за сутки владельцы криптовалют потеряли $2,4 млрд на фоне падения курса биткоина до февральского минимума в $42,1 тыс. Были принудительно закрыты позиции 304 тыс. пользователей торговых площадок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Цена биткоина резко упала после того, как американский бизнесмен Илон Маск заявил, что компания Tesla больше не будет позволять потребителям использовать криптовалюту для покупки своих автомобилей. Главной причиной названо влияние криптоактива на окружающую среду.
Ethereum вырос на 41% в апреле, конкуренция на рынке криптовалют накаляется. В американском финансовом холдинге JPMorgan назвали причины, по которым Ethereum превосходит биткоин.