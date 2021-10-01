Сколько будет стоить биткоин в октябре: озвучен прогноз

В первую неделю октября стоимость биткоина продолжит удерживаться на прежнем уровне. В период с 4 по 10 октября цена криптовалюты будет колебаться в пределах 40-46 тыс. долларов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук. По его словам, основное влияние на настроения инвесторов будут оказывать:

поступающие новости из США относительно регулирования крипторынка;

сообщения из других стран о запретах и разрешениях на хождение криптомонет.

"Факторы, указывающие на развитие индустрии, будут поддерживать настрой не распродавать биткоин и Ethereum. А любые негативные сообщения будут сдерживать новых покупателей от активности", – уверен Ковальчук.

Видео дня

Также он прогнозирует возможное снижение стоимости альткоинов – альтернативных флагманским криптовалют. Случится это может в том случае, "если будет просаживаться цена Bitcoin и Ethereum".

Капитализация крипторынка на следующей неделе будет колебаться в диапазоне 1,5-1,6 триллиона долларов, утверждает Ковальчук. По его словам, тенденция снижения сохраняется еще с 6 сентября и "пока она не будет переломлена ожидать спрос массовых инвесторов на крипто валюты не стоит".

К примеру, с 7 на 8 сентября капитализация крипторынка сократилась на 300 млрд долларов - до 2,1 трлн долларов. А 24 сентября всего за 5 часов она сократилась на 150 млрд долларов, упав до 1,9 триллионов.

Наложение властями США штрафа на криптобиржу Kraken на 1,25 млн долларов повлияло на волатильность криптовалют, поскольку продемонстрировало серьезность намерений американских властей отслеживать деятельность криптобирж, отмечает Ковальчук. И хотя, по его словам, это событие не скажеться на покупательской способности, "можно ждать, что комиссии за торговые операции в скором будущем постепенно будут расти".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой, признав незаконными все транзакции, связанные с криптоактивами. Это привело к существенному снижению курсов ряда криптовалют. Так, биткоин обвалился до $41,2 тыс. (-5,38% за сутки), Ethereum – $2,7 тыс. (-8,50%), XRP – $0,9 тыс. (-6,60%).