Биткоин-рынок контролируют 11 тысяч майнеров и тысяча инвесторов

Популярность биткоина постоянно растет. Но, как и прежде, наибольшей частью криптоактивов владеет лишь небольшой пул майнеров. Так, всего 11 тыс. блокчейн-единиц создают 55% глобальной сети производства биткоина. А 15,9% цифровых "монет" принадлежит 1000 системных инвесторам.

При этом 90% скорости хеширования сети, то есть мощности производства биткоин, контролирует одна десятая часть глобального пула криптомайнеров. К такому выводу пришли Игорь Макаров из Лондонской школы экономики и Антуанетта Схоар из Слоанской школы менеджемента Массачусетского университета в написанном для Национального бюро экономических исследований (NBER) документе "Блокчейн анализ рынка биткоина".

Видео дня

Авторы отчета также отмечают "бычий" рыночный тренд – преобладание оптимистических настроений среди инвесторов. И, соответственно, повышение цены "монеты". Именно поэтому сеть биткоина остается довольно централизованной.

"В экосистеме биткоинов, по-прежнему, доминируют крупные и концентрированные игроки. Это крупные майнеры, держатели биткоинов или биржи", – отмечают финансисты.

Но шанс стать собственником ценных биткоинов есть: 8,5 млн "монет" находится в руках отдельных частных держателей. А это 45,1% потенциального глобального предложения. Таким образом, при том, что "фабрики чеканки" биткоинов контролируются небольшой командой криптомайнеров, в долгосрочной проекции, эта криптовалюта будет ограниченно-доступной.

Отчет NBER также выявил еще один ключевой тренд: при том, что 10% крупнейших майнеров контролируют 90% мирового хешрейта, вероятность вирусной атаки на сеть составляет 51%. Но в докладе сценарий данной гипотетической ситуации не рассматривается. Утверждается, что в обозримой перспективе, владеющие самыми новыми технологиями майнеры мира не будут заинтересованы в атаке на блок-чейн регистры.

Авторы отчета также не говорят о странах и городах, в которых живут и работают майнеры биткоинов. Эту информацию можно увидеть, обратившись к недавнему докладу Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF).

В нем отмечено: страной лидером в глобальном хешрейте чеканки новых биткоинов и обработки транзакций стали США. Их хешрейт показатель – 35,4%. Хешрейт Китая, после его запрета крипто-операций – 0. Другие сильные "производители" биткоина это Казахстан и Россия. Их показатель – 18,1%, и 11%, глобального хешрейта соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в обозримой перспективе наиболее привлекательными локациями для криптомайнеров – а они готовы платить налоги – будут страны с наибольшим избытком энергии. В данный момент набирают обороты США, поскольку в разных штатах запускаются во многом схожие криптоэлектростанции:

В штате Миссури американский коммунальный энергооператор Ameren corp. запустил на одной из угольных электростанций дата-центр Sioux Energy Center . Ферма уже произвела и аккумулировала более 20 биткоинов, оцененных в более чем в $60 тыс. долларов за "монету". Используя 972 МВт энергии, объект добывает одну "монету" каждые две недели.

Еще один пример – дебютировавший на Nasdaq криптообъект Stronghold Digital Mining. Базирующая в Пенсильвании электростанция уже преобразует угольные отходы и уголь в электроэнергию для добычи биткоинов и может, когда это необходимо, обеспечивать электричеством сеть штата.

Предприятие производителя электроэнергии Talen Energy Corp. и криптопровайдера TeraWulf интенсивно готовит земельный участок размером с четыре футбольных поля рядом с атомной электростанцией Сасквеханна.

Также недавно о своих криптоамбициях заявила Австралия. В Байрон-Бей будет запущен крупнейший в стране биткоин-центр. Основой для запуска проекта стала сделка Mawson Infrastructure Group – местной компании, развивающей цифровую инфраструктуру и специализирующейся на возобновляемых источниках энергии Quinbrook Infrastructure Partners. Созданная криптоферма добавит около 0,4 эксахеша к глобальным операциям по майнингу криптовалюты.

Эти данные работают в качестве драйвера повышения цены биткоина в стратегической перспективе. По прогнозам аналитика из Нидерландов, известного как Plan B, уже в декабре цена главной криптовалюты превысит психологическую отметку в $100 тыс. (2,6 млн грн). По данным криптобиржи Whitebit, курс биткоина 29 октября достиг $60,7 тыс.

Однако достоверно прогнозировать курс биткоина никто не может. И если курс доллара проектирует американская Федеральная резервная система, а банкноты подтверждены золотом центробанков, то криптовалюты ничем не обеспечены.