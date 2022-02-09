Продали дом – купили биткоины: семья переехала в рай для криптобогачей

Семья из Нидерландов, которая на рассвете популярности криптовалют продала все имущество и вложила деньги в биткоин, решила переехать в Португалию. Они называют эту страну идеальным налоговым убежищем в Европе.

Как сообщает CNBC, семья Тайхутту пересела на колеса в 2017 году, когда глава семейства Диди и его жена продали свой дом на 2,5 тыс. кв.м и остальное имущество. Тогда один биткоин торговался на уровне $900, и за это время курс первой криптовалюты вырос почти в 50 раз – согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 8 февраля одна монета оценивается в $44 тыс.

В течение пяти следующих лет они вместе с тремя дочерьми объездили 40 разных стран мира. Но благодаря налоговым льготам для криптовалюты Португалия стала слишком заманчивым местом, чтобы его игнорировать.

Видео дня

"В Португалии вы не платите ни налог на прирост капитала, ни ничего другого, связанного с операциями с криптовалютами", – говорит 43-летний Диди Тайхутту. Единственное, что облагается налогами – зарплата в такого рода активах.

"Если вы зарабатываете криптовалюту, предоставляя услуги в Португалии, вам нужно платить налог, но в настоящее время я ничего не зарабатываю в Португалии, поэтому для меня налог 0%... Это очень красивый биткоин-рай", — сказал глава "биткоин-семьи".

Стоит отметить, что, помимо красоты и налоговой привлекательности, в 2021 году Португалия заняла четвертое место в Глобальном индексе мира. Кроме того, эта страна стала одной из лучших для экспатов по версии InterNations.

Тайхутту не раскрывают свой криптовалютный портфель или его стоимость. Однако они не скрывают, что хранят свое состояние в секретных хранилищах на четырех разных континентах. Поэтому можно допустить, что денег у них очень много.

Стоит отметить, что переехать на Пиренеи решила не только эта "биткоин-семья". Как показала перепись населения, которую провели в Португалии в 2021 году, за последнее десятилетие число иностранцев, проживающих в этой стране, увеличилось на 40%.

Их число могут пополнить брат и сестра Диди. Они взяли с него пример и тоже продали свои дома и вложили вырученные деньги в биткоин. "Мы будем путешествовать все вместе как одна большая биткоин-семья, это очень круто", – говорит глава семейства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о 21-летнем беженце Дадване Юсуфе, который стал самым молодым миллионером Швейцарии, самостоятельно заработавшим свое состояние. Его путь к богатству начался с того, что в 11-летнем возрасте он продал все свои игрушки и купил на вырученные деньги криптовалюту.