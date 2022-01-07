Ребенок купил биткоин вместо игрушек и стал миллионером в 17 лет

21-летний беженец Дадван Юсуф стал самым молодым миллионером Швейцарии, самостоятельно заработавшим свое состояние. Его путь к богатству начался с того, что в 11-летнем возрасте он продал все свои игрушки и купил на вырученные деньги криптовалюту.

Как сообщает The Sun, в 2003 году, когда парню было 3 года, его семья переехала из Ирака в швейцарский Ипсах (кантон Берн). В 11-летнем возрасте он решил продать все свои игрушки, в том числе пазлы, приставку Nintendo и видеоигры.

"Мы были очень бедны, а бабушке нужны были деньги на операцию. Во-первых, денег у нас не было, а во-вторых, в то время их было невозможно отправить. Единственный возможный способ – передать через кого-то, кто туда летел. Я слышал, как мои родители это обсуждали и решил что-то сделать", – говорит Юсуф.

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За игрушки ему удалось выручить 250 швейцарских франков (около $272,5). "Моя семья не могла поверить в это. В то время даже 250 франков были для нас большими деньгами", – вспоминает нынешний криптомиллионер.

Когда он начал искать способ перечислить деньги, то впервые прочитал в интернете о биткоине. "Первым делом я пошел в киоск и попросил биткоины – продавщица понятия не имела, что это. Когда я сказал отцу, что хочу купить биткоин, он подумал, что я шучу, и сказал: "Ты, дурак, хочешь купить игровые деньги за реальные?".

Мальчик несколько дней уговаривал отца купить криптовалюту, и в конце концов получил его кредитку. Тогда Дадван купил свои первые 10 биткоинов по 15 евро каждый.

"Я понятия не имел, что такое криптокошелек и как все это работает. Меня посетила мысль, что я совершил самую большую ошибку в своей жизни и что отец был прав", – рассказывает парень.

Торговля биткоином позволила мальчику примерно через год совершить первую крупную сделку – он потратил 11,2 тыс. евро на 1000 BTC. А в 2016 году смог позволить себе впервые инвестировать деньги в Ethereum, купив 16 тыс. ETH за 134 тыс. евро.

Миллионером Дадван стал в 17 лет, но, несмотря ни на что, до 2020 года не обналичивал свои вложения. Сейчас он живет в роскошном пятизвездочном отеле Dolder. Кроме того, Дадван основал фонд Dohrnii, который бесплатно помогает желающим получить финансовое образование, чтобы стать успешными трейдерами.

Необходимо отметить, что криптовалюты являются крайне волатильным активом. Поэтому все инвестиции в этот сектор следует делать максимально осторожно и исключительно на свой страх и риск.

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