Приставку из 1980-х годов "научили" добывать биткоины в детской игре

Американский разработчик модернизировал свою винтажную игровую консоль Nintendo, подключив ее к платформе для зарабатывания криптовалюты за время, проведенное за видеоиграми. Это может стать новым этапом в развитии игр класса "играй и зарабатывай" (Play-to-Earn, или P2E).

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Соучредитель платформы Zebedee, которая занимается обработкой платежей, Кристиан Мосс продемонстрировал, как можно зарабатывать биткоины (или, если быть точнее, его доли), играя в Super Mario Bros. 3. На опубликованной в Twitter видеозаписи видно, как игра "дарила" ему по 10 сатоши (0,0000001 BTC) за каждую добытую в игре монету.

Любопытно, что сама приставка Nintendo Entertainment System была выпущена в 80-ых годах. И хотя при таком размере вознаграждения на добычу целого биткоина уйдет достаточно много времени, это сигнализирует о том, что для получения криптовалюты через P2E-игры не нужно иметь дорогостоящее оборудование.

По словам Мосса, игроки вознаграждаются посредством Zebedee API. Но это возможно только в том случае, если игры способны выполнять базовые HTTP-запросы.

Также разработчик объяснил, что сатоши появляются не от майнинга биткоина. Вознаграждение списывается со счета, который пополняется либо создателями игры, либо игроками (например, через плату за саму возможность подключения).

Кристиан Мосс отметил, что аналогичную систему вознаграждений Zebedee уже внедрила в популярной игре CS:GO. Однако его подписчикам этого оказалось мало, они предложили создать систему заработка криптовалюты в таких играх, как Sonic the Hedgehog, Minecraft и League of Legends.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, это уже не первая разработка, позволившая превратить винтажную электронику в инструменты для добычи виртуальных активов. Ранее другой программист переоборудовал для этих нужд ноутбук Toshiba T3200SX 1989 года выпуска – это оказалось возможно, но совершенно нерентабельно.

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