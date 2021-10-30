Правительство Сальвадора купило 420 биткоинов: какой будет прибыль

В то время как Европейский центральный банк и Фонд гарантирования банковских вкладов США только начали формирование межведомственных консультативных групп по криптовалютам, правительство Сальвадора сделало предметный шаг на опережение. Оно приобрело 420 биткоинов, что в перспективе может принести $6,8 млн прибыли

Эта покупка биткоинов на сумму почти $25 млн по текущим ценам является еще одним приобретением криптовалюты Слальвадором. По официальным данным в казначействе Сальвадора сейчас хранится 1120 биткоинов на сумму почти 66 млн долларов, пишет Reuters.

"Ожидание было долгим, но оно того стоило. Мы только что купили 420 новых битконов", – написал в своем посте в Twitter президент центрально-американской страны Найиб Букеле.

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Криптовалюта в настоящее время торгуется по цене немногим выше $60 тыс. долларов. Не исключено, что дальновидный Букеле, страна которого служит своего рода глобальным "пилотом" общенационального применения биткоин, имеет свой собственный коммерческий план.

И, играя на колебяниях курса, хочет получить крупный биткоин куш. Ведь по прогнозам аналитика из Нидерландов, известного как Plan B, уже в декабре цена главной криптовалюты превысит психологическую отметку в $100 тыс. (2,6 млн грн).

Если принять эти ценовые проекции как константную вводную, то потенциальная прибыль только от покупки 420 биткоинов по нынешнему курсу в $60 тыс, с перепродажей этих "монет" по декабрьскому курсу в $100 тыс. может принести в бюджет Сальвадора $16,8 млн прибыли. Такие криптоспекуляции можно оправдать. Ведь экономика бедной страны, имеет сезонный характер и, в основном, функционирует благодаря туристическим сборам.

Четверть валового внутреннего продукта Сальвадора, а это $6 млрд, формируется за счет заграничных финансовых поступлений. При этом примерно пятая часть домохозяйств Сальвадора зависят от денежных вливаний трудящихся в других странах рабочих.

По мнению аналитиков, успех действующего президента Сальвадора на переизбрание во многом зависит от стабильности этой валюты. Учитывая такие долгосрочные макро-экономические параметры, президент Найиб Букеле, предпринимает нестандартные, но в целом приносящие пользу сальвадорцам шаги.

Действия Букеле часто и много критикуют. Совсем недавно Банк Испании опубликовал доклад в котором утверждает: такие криптоэксперименты могут поставить под угрозу денежную систему Сальвадора.

А также снизить целостность ее финансового сектора и коллекторскую способность. Финальный сценарий – большая неизвестность. Но она может быть преодолена умениями правящей менеджерской команды продвигать биткоин и преодолевать существующие структурные дисбалансы и недостатки экономики этого государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября 2021 года Сальвадор официально принял биткоин в качестве законной валюты. В результате в стране появился "национальный криптокошелек" Chivo. Каждый гражданин Сальвадора при регистрации получает биткоины на сумму в $30. Это около 0,0005 биткоина.

Местные продавцы уже научились дополнительно зарабатывать на колебаниях курса. Они переводят биткоины в доллары и обратно, и таким образом могут получать прибыль.

Но это возможности для отдельных граждан. Одновременно Букеле уговорил все 19 ресторанов McDonald's и Starbucks в Сальвадоре заключить партнерства с платежной системой Chivo. В итоге биткоинами можно рассчитываться и в заведениях сети, и в приложениях доставки при заказе еды из McDonald's на дом. А это дополнительные курьерские рабочие места для тренированных и уверенных в себе мужчин.

В месте с этим, лидер центрально-американской страны смотрит дальше. Чтобы восполнить, хотя бы частично, дефицит государственного бюджета, он стремиться создать свою собственную локальную ферму чеканки дорогостоящей "монеты". Для этого он и группа крипто-инженеров будут использовать потенциал геотермальных электростанций. Всего в стране насчитывается 15-20 мощных вулканов. И они часто проявляют активность.

Удачи и промахи Сальвадора только один из многочисленных факторов формирующих курс биткоин. Необходимо учитывать и изменчивые проекции исповедующих двойные стандарты банковских регуляторов США и ЕС.

Ведь в отличие от курса доллара или евро, который проектирует американская Федеральная резервная система и цена золота Центробанка ЕС, криптовалюты ничем не обеспечены. Их экономическая природа нерыночна и определяется практически никому неизвестным пулом криптомайнеров.