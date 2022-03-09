После начала войны созданная украинцем криптовалюта взлетела в цене

Пока финансовые рынки продолжают падать из-за военного вторжения российских войск в Украину, некоторые украинские проекты взлетели на волне поддержки обороняющейся страны. В частности, более чем вдвое вырос курс WAVES.

Waves – это блокчейн-платформа, предназначенная для выпуска криптографических токенов, децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Она была создана в 2016 году Александром Ивановым, который родился в Запорожье, но в детстве переехал в РФ.

Платформа основана на модификации консенсуса Proof-of-stake (то есть, стейкинга) – LPoS. Особенность этой разработки заключается в account leasing – это возможность сдавать собственные балансы стейкерам “в аренду" в обмен на долю прибыли.

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Нативным токеном сети является WAVES. В течение двух недель после нападения РФ на Украину эта криптовалюта подорожала на 120% – с $10,9 до $24,3.

Пик популярности Waves пришелся на 2017 году, когда этот виртуальный актив вошел топ-20 в мире по размеру рыночной капитализации. Но после криптозимы 2018-го этот токен не сумел восстановиться, а успех конкурентов (например, Solana, Polkadot и Polygon) стал для него новым ударом.

До начала войны в Украине этот токен занимал 76 место среди крупнейших по капитализации. Но после начала российской агрессии поднялся на 45-е.

Издание Cointelegraph нашло три причины для такого взлета популярности этого токена. Первая – ожидание обновление Waves 2.0, которое должно сделать сеть доступнее, быстрее и безопаснее за счет перехода с LPoS на PPOSS (практическое шардирование доли).

Вторая причина – партнерство с DeFi-протоколом Allbridge, ориентированным на облегчение передачи активов между разными блокчейн-сетями. Это позволит создать уникальный мост между Waves и другими цепочками.

Третья причина – создание руководством Waves фонда на $150 млн для разработки приложений и протоколов, работающих на этом блокчейне. Это может подстегнуть интерес к сети и активизировать использование нативного токена.

Однако следует отметить, что основатель Waves Александр Иванов поддержал Украину, заявил 27 февраля в Twitter, что он и сам является украинцем. После этого курс токена пошел вверх.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, после начала войны криптопространство заняло стойкую проукраинскую позицию. Многие известные представители сообщества, например, создатели блокчейна Ethereum Виталик Бутерин и основатель криптовалюты Polkadot Гэвин Вуд, выразили свою солидарность с украинцами.