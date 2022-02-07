Популярный блогер обогатился за счет пампа малоизвестной криптовалюты на $500 тыс.

Известный в YouTube-среде под никнеймом Ice Poseidon видеоблогер Пол Денино при помощи мошеннической схемы обогатился на $500 тыс. за счет своих фанатов. Ютубер прибегнул к схеме "памп и дамп".

Аферу инфлюенсера раскрыл другой блогер Coffeezilla. По его словам, 27-летний Денино призвал своих подписчиков в YouTube инвестировать в криптовалюту CXcoin (CX), уверяя, что это долгосрочный и прибыльный проект.

Но спустя две недели, когда криптовалюта выросла в цене за счет вливаний его фолловеров, ютубер продал все свои активы. В результате он получил доход, а поверившие ему фанаты потеряли инвестиции, поскольку оставшиеся у них монеты CX упали в цене.

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По словам "интернет-детектива", в результате Ice Poseidon получил $300 тыс. и новый электрокар Tesla. Еще $200 тыс. он перечислил создателям монеты.

Coffeezilla также опубликовал запись телефонного разговора с Полом Денино. Мужчина переложил ответственность на своих фанатов, поскольку они "вложили слишком много эмоций" в покупку криптовалюты. По его словам, люди должны сами о себе беспокоиться.

"Если тебе нужен ответ, то да, я могу вернуть деньги, это в моих силах, но я сам за себя в ответе и не собираюсь делать этого", – добавил Денино. Однако узнав, что его собеседник обнародует их беседу, он заверил, что вернет вкладчикам часть денег.

"Осознав, что этой истории будет предана огласка, Ice сказал мне, что собирается вернуть $155 тыс., то есть небольшую часть того, что он взял. Однако он снова солгал, потому что на сегодняшний день в пул ликвидности было возвращено только $40 тыс.", – пишет Coffeezilla.

Сам Денино подтвердил, что разбогател на $300 тыс. за счет CXcoin, но отрицает, что наживался на фанатах. По его словам, он использовал функцию обратного выкупа, то есть продал альткоины руководству проекта по рыночной цене. Поскольку криптовалюта при этом не попадает на рынок, то и не влияет на курс монеты.

Произошедшее попадает под описание "памп и дамп". Так называют манипулирование ситуацией на криптовалютном рынке, по помощи которого одни инвесторы обогащаются за счет других.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о различных стадиях, которых придерживаются манипуляторы, и отличительных чертах их действий. Также в статье на нашем сайте вы можете узнать, могут ли заработать на такой схеме другие участники рынка.