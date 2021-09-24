Победят доллар или "лопнут"? Эксперты сказали, что будет с курсом криптовалют в будущем

Глава Центробанка Швеции Стефан Ингвес заявил, что все криптовалюты рано или поздно обвалятся, ведь платежные средства не могут вечно существовать без поддержки официальных госструктур. Он сравнил торговлю электронными деньгами с торговлей почтовыми марками. Но эксперты крипторынка настаивают: криптовалюты более стабильны, чем любая фиатная валюта.

Действительно ли биткоин настольно устойчивы и есть ли риски – узнавал OBOZREVATEL.

Криптовалюта не подкреплена реальными деньгами и функционирует децентрализовано. Ее цена формируется исходя из стоимости ресурса, затраченного на то, чтобы добыть (намайнить) такую валюту. А сделать это может каждый желающий.

Именно такая "независимость" криптовалюты часто и вызывает критику представителей традиционной экономической системы, к примеру, банкиров.

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"В большинстве случаев критика связана с непониманием того, как функционирует эта система, и с непониманием основ, на которых все завязано. – говорит СТО (технический директор – Ред.) британской финтех-компании Wirex Руслан Колодяжный. – Также присутствует боязнь всего нового. Главная цель криптовалют – убить банки. И банкам от этого очень страшно".

Также стоит отметить, что курс криптовалют, к примеру, биткоина, достаточно быстро меняется. Серьезные падения курса каждый раз вызывают разговоры о том, что криптовалюты могут "лопнуть", ведь они не подкреплены материальными ценностями. Но эксперты рынка настаивают, эти валюты ни чем не уступают обычным, ведь все деньги имеют плавающий курс.

"Часто говорят, что эта валюта ничем не подкреплена, но я вам скажу, что фиатные валюты, такие как гривны, чешские кроны или евро, тоже ничем не подкреплены. – говорит Колодяжный. – Это просто фантики. Подкрепление, это когда ты валюту можешь на что-то обменять. Как был, к примеру, золотой стандарт в США. Там за 1 доллар давали определенный объем золота и его можно было обменять. Но наш золотовалютный резерв – это не подкрепление гривны, это еще один кошелечек с деньгами, "заначка" центрального банка на черный день".

В любой финансовой системе есть риски. Это же касается и криптовалюты. Главный риск для любой валюты – риск доверия, говорит Колодяжный:

"Причина в том, что это новый актив, он недавно появился. К тому же он децентрализованный. Его существование базируется на консенсусе людей, который обеспечивается блокчейном".

Но, по словам Колодяжного, с развитием криптовалют риски начинают снижаться. Ведь крупные инвестиционные компании и международные корпорации также активно инвестируют в криптовалюты или используют их.

Колодяжный уверяет – обвал абсолютно исключен при текущем состоянии дел. Если не будет чрезвычайных происшествий (к примеру, ядерной войны), криптовалюты не обесценятся, а будут лишь больше проникать в жизнь людей. Более того, даже в случае краха стандартной экономической системы у криптовалют больше шансов сохранить стабильность, уверяет эксперт.

"Когда в Венесуэле случился большой кризис, криптовалюты наоборот заменили их стандартные деньги, ведь была огромная инфляция. Даже в случае краха традиционно финансовой системы я уверен, что криптовалюты больше смогут выжить, чем централизованные финансы", – утверждает Колодяжный.

В то же время, эксперт в сфере криптовалют CEO Trustee Wallet Вадим Груша говорит, что вероятность обвала, о которой говорил шведский банкир, все таки есть. Но она есть и у любой национальной валюты. Могут произойти самые непредвиденные обстоятельства, которые повлекут обвал и обесценивания.

"Когда мы говорим о криптовалюте, здесь важно понимать следующий факт. На сегодняшний день абсолютное большинство владельцев криптовалюты используют ее как инвестиционный инструмент, думаю, где-то процентов 95%, и многие из них– непрофессионально. Поэтому действительно, криптовалюта имеют высокую волатильность с большой амплитудой. Но профессиональные инвесторы и те, кто использует криптовалюту в качестве денег, образуют экономику, которая и является одной из гарантий, что краха не будет", – рассказал он.

С годами криптовалюты все больше проникают в нашу жизнь. Если ранее инвесторами этого рынка были лишь немногие "продвинутые" пользователи, то сейчас криптовалюты можно встретить даже в декларациях многих украинских чиновников разного ранга. Для обывателя они кажутся весьма ненадежными, ведь существуют только в виртуальном мире, но то, что в них вкладывают деньги крупные инвесторы, уже свидетельствует о многом. Эксперты уверены, криптовалюты с нами на долго и дальше будут укреплять свои позиции. Но вот в широком обороте в Украине, в ближайшее время, к сожалению, не появятся.