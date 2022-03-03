Наживались на войне: биткоин-мошенники крали пожертвования для ВСУ

Пока правительство Украины и помогающие отразить нападение на страну России собирают криптовалютные пожертвования для ВСУ, на этой теме решили обогатиться и мошенники. Аналитики уже обнаружили не менее четырех сайтов, на которых злоумышленники обманом выманивают криптоактивы неравнодушных людей.

В частности, киберэксперт JCyberSec_ обнаружил три сайта, на которых вели "благотворительный сбор" виртуальных активов на помощь Украине. О четвертом сайте сообщают аналитики организации MalwareHunterTeam.

Помимо этого, злоумышленники рассылают электронные письма с просьбами о помощи. По данным BleepingComputer, такие сообщения поступают от имени известных отправителей – например, с домена npr.org (сайт крупнейшей государственной радиостанции США), от Управления ООН по координации гуманитарных вопросов или "правительства Украины".

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Такие письма содержат адреса Bitcoin- и Ethereum-кошельков мошенников, на которые они призывают отправлять криптовалюту. Аналогичные публикации появляются и на различных форумах.

"Что делает таких мошенников особенно опасными, так это то, что они апеллируют к эмоциям, которым неосторожных адресаты могут быть не в состоянии сопротивляться. Особенно в момент, когда Украина оказалась в нужде", – констатируют исследователи.

Стоит отметить, что список виртуальных активов, которые принимает благотворительный криптофонд украинского правительства можно найти в официальном Twitter украинского правительства или министра цифровой трансформации Михаила Федорова. По состоянию на 3 марта их только пять:

Bitcoin (BTC) – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P;

Ethereum (ETH) и Tether (USDT) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14;

Polkadot (DOT) – 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv;

Dogecoin (DOGE) – DS76K9uJJzQjCFvAbpPGtFerp1qkJoeLwL.

Также помочь украинским военным можно и через платформу WhitePay – принимаются платежи в более чем 90 криптоактивах, а транзакции автоматически конвертируются в гривну и перечисляются в фонд помощи ВСУ. Криптобиржа WhiteBIT, которая является партнером проекта, уже перечислила на гуманитарную помощь украинцам $1 млн.

Кроме того, как уже сообщал OBOZREVATEL, кроме правительства и бирж, помощь украинцам собирают неправительственная организация "Вернись живым", фонд Unchain, а также нецентрализованные организации UkraineDAO и AidForUkraine. Согласно открытым данным в совокупности уже было собрано криптовалюты на порядка $53 млн.