"Намайнили" на тюрьму: СБУ нашла в Черкасской области незаконную криптоферму

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Черкасской области подпольную ферму для майнинга криптовалюты. Электроэнергию для производства злоумышленники незаконно брали из региональной сети энергоснабжения - теперь им грозит срок в тюрьме.

Как сообщает СБУ, во время обысков на незаконном предприятии были обнаружены "производственные" мощности подпольной криптофермы и "другие доказательства незаконной деятельности".

Ущерб, который "черные майнеры" нанесли государству своими действиями, следователи оценили в более чем 6 млн гривен. А электроэнергию, которую они украли, можно было бы несколько лет использовать для освещения более десятка квартир.

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Правоохранители установили личность правонарушителей - ими оказались местные коммерсанты. Они арендовали складские помещения, где несанкционированно подключили к электросетям ОАО "Черкассыоблэнерго" оборудование для майнинга криптовалюты. Это и привело к ежедневным масштабным энергопотерям, которые понесло госпредприятие.

В отношении злоумышленников начато уголовное производство по факту кражи воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования (ч. 2. ст. 188-1 Уголовного кодекса), которая предполагает до трех лет лишения свободы. Сейчас правоохранители работают над привлечением их к ответственности.

В "Черкассыоблэнерго" случившееся пока что официально не комментировали. Но в СБУ отметили, что представители компании содействовали раскрытию преступления.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в июне 2021 года СБУ разоблачила крупнейшую "криптоферму" в Украине, основанную майнерами на базе АО "Винницаоблэнерго". Злоумышленники незаконно использовали электроэнергию, ежемесячно нанося ущерб предприятию от 5 млн грн.