Марка "Русский военный корабль, иди..." станет NFT: подробности нового закона

В Украине выпустят почтовые марки в формате невзаимозаменяемого токена (NFT). Соответствущий закон приняли депутаты Верховной Рады.

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Законопроект №8280 с поправками к закону "О почтовой связи" был принят за основу 283 голосами, сказано на сайте Рады. Как говорится в пояснительной записке к документу, он призван усовершенствовать область почтовой связи.

Принятый документ определяет цифровую почтовую марку как объект изобразительного искусства, который не является средством оплаты услуги почтовой связи по пересылке письменной корреспонденции. Выпускать такие NFT будет национальный почтовый оператор "Укрпочта", и этой же компании будут принадлежать права на цифровое изображение почтовой марки.

Законопроект поддержали как "Укрпочта", так и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. Документ имеет положительные выводы комитетов по интеграции Украины с Евросоюзом и бюджета.

Ранее стало известно, что "Укрпочта" объявила конкурс для выбора партнера, который поможет с выпуском, размещением и последующей продажей NFT-марки, поскольку у почтового оператора нет соответствующих законодательных прав. В последствии стороны разделят обязанности: "Укрпочта" лицензирует права на выпуск NFT-марки, а победитель конкурса, с которым заключат контракт, выпустит, разместит и продаст NFT.

Первой собираются токенизировать легендарную марку "Русский военный корабль, иди на**й", за которой последуют и другие. Их все можно будет купить за криптовалюту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за год войны "Укрпочта" резко нарастила продажу марок – преимущественно за счет продажи "тематических" экземпляров. В сравнении с 2021 годом доход компании от продажи марок вырос на 1000%.

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