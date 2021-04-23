Курс биткоина будет снижаться: эксперт озвучил прогноз

В последнюю неделю апреля биткоин сохранит интригу коррекции вниз с прицелом на $41 тыс. за монету. Такой сценарий рассматривается при условии массовой фиксации прибыли как институциональными инвесторами, так и розничным потребителем. Это может произойти, когда цена уйдет под диапазон $50 тыс. По данным CoinDesk, криптовалюта стоит $48,890.03.

Можно сказать, что сейчас идет накопление интереса в районе $55 тыс., затем будет "некая борьба" в районе $50 тыс. и следующей точкой снижения уже будет $41 тыс. Об этом OBOZREVATEL рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

По словам эксперта, причинами такой активности по фиксации прибыли будет подготовка к новому ценовому скачку и росту спекулятивных настроений в криптомире. Однако перед новой волной покупок должна пройти коррекция с новыми потерями и разочарованиями.

"С другой стороны, можно занять позицию игрока фондового рынка, которые покупают по текущим ценам не выискивая лучшую цену покупки. В этом случае нужно быть готовым к просадке цены и стойко придерживаться своих среднесрочных и долгосрочных целей, чтоб не дрогнула рука фиксировать убытки", – отметил Ковальчук.

Оценивая новостной фон, отмечается сезон корпоративной отчетности в США, что является сильным триггером для всех инвесторов. "Происходит оценка реального роста компаний со стоимостью их акций. И если мировые трейдеры поймут, что рынок перегрет, то на фондовом рынке может начаться коррекция, а крипторынок наоборот получит приток финансовых средств, что не даст биткоину уйти ниже $50 тыс. за монету", – добавил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, инвестиционный директор американской компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд заявил, что биткоин слишком быстро подорожал, а теперь коррекция может вернуть первую криптовалюту к уровням $20-30 тыс.