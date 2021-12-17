Курс вырастет втрое: назван главный соперник Ethereum в 2022 году

В 2022 году криптовалюта Avalanche (AVAX) имеет все шансы значительно вырасти, что принесет ее держателям немалый доход. В связи этим криптоаналитик Микаэль ван де Поппе считает, что этот токен может стать главным конкурентом другого альткоина – Ethereum.

Об этом он заявил на своем YouTube-канале. По словам основателя компании Eight Global, оказывающей консультационные услуги в криптосфере, в следующем году курс Avalanche может вырасти в 3,5 раза.

Ван де Поппе утверждает, что по темпам роста в этот токен сможет конкурировать с "эфиром", но называет позиции последнего непрочными. Хотя, согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 16 декабря один ETH торгуется на уровне $4040.

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В ноябре 2021 года AVAX продемонстрировал рост на 120%, но теперь находится в стадии коррекции. После рекорда в $144 стоимость одного коина откатилась до $105.

Ван де Поппе допускает, что цена этой криптовалюты может снизиться даже до $55-75. После этого он накопит объемы и восстановит свою стоимость, а в 2022 году подорожает до $370

"После мощного импульсного роста происходит коррекция, которую мы наблюдаем на сегодняшний день. В 2022 году с высокой вероятностью может произойти еще одна импульсная волна", – говорит криптоэксперт.

Стоит отметить, что в ноябре сбылся прогноз Микаэля ван де Поппе для другой криптовалюты. В апреле он предсказал, что курс токена Elrond поднимется до $500-750. Это сбылось в ноябре, когда этот альткоин торговался на уровне $545.

При этом следует помнить, что никто не может точно предсказать, какой курс будет у Avalanche или другой криптовалюты через время. Поскольку криптовалюты являются крайне волатильным активом, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, еще одним инвестором, который вкладывает деньги в AVAX, является директор сингапурского хедж-фонда Three Arrows Capital Су Чжу. Он раскритиковал Ethereum за высокие комиссии за транзакции, назвав эту криптовалюту недоступной для новичков трейдинга.