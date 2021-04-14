Курс подскочил до рекордной отметки: сколько стоит биткоин

Биткоин 14 апреля впервые достиг отметки в $64 тыс., установив новый исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. На данный момент первая криптовалюта стоит $64,548.52.

Курс биткоина подскочил до рекордной отметки CoinDesk

За последние сутки биткоин подорожал на 6.61%. Отметим, что 13 апреля курс пробил отметку в $62 тыс.

Напомним, JPMorgan спрогнозировал, что биткоин может получить долгосрочную цену в $130 тыс., если его волатильность (резкие изменения курса) продолжит снижаться. Так, биткоин становится все более привлекательным для организаций, которые диверсифицируют портфели (инвестируют в разные активы).

Инвестиционный банк США отметил, что высокая волатильность "препятствует дальнейшему институциональному внедрению". Признаки того, что волатильность биткоина снижается, могут означать, что он "вытесняет золото" в качестве диверсификатора портфеля, и предполагает долгосрочную целевую цену в $130 тыс., говорится в примечании JPMorgan.

Как сообщал OBOZREVATEL, инвестор-миллиардер Рэй Далио, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates с оборотом $150 миллиардов, заявил, что существует "большая вероятность" того, что биткоин может быть объявлен вне закона.