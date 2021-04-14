Курс підскочив до рекордної позначки: скільки коштує біткоїн

Біткоїн 14 квітня вперше досяг позначки в $64 тис., встановивши новий історичний максимум.

Про це свідчать дані CoinDesk. Наразі перша криптовалюта коштує $64,548.52.

Курс біткоїну підскочив до рекордної позначки CoinDesk

За останню добу біткоїн подорожчав на 6.61%. Відзначимо, що 13 квітня курс пробив позначку в $62 тис.

Нагадаємо, JPMorgan спрогнозував, що біткоїн може отримати довгострокову ціну в $130 тис., Якщо його волатильність (різкі зміни курсу) продовжить знижуватися. Так, біткоїн стає все більш привабливим для організацій, які диверсифікують портфелі (інвестують в різні активи).

Інвестиційний банк США зазначив, що висока волатильність "перешкоджає подальшому інституційному впровадженню". Ознаки того, що волатильність біткоїну знижується можуть означати, що він "витісняє золото" в якості діверсіфікатора портфеля, і передбачає довгострокову цільову ціну в $130 тис., йдеться в примітці JPMorgan.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інвестор-мільярдер Рей Даліо, засновник хедж-фонду Bridgewater Associates з оборотом $150 мільярдів, заявив, що існує "велика ймовірність" того, що біткоїн може бути оголошено поза законом.