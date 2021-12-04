Курс биткоина резко изменится, уверены аналитики: сколько нужно купить, чтобы стать миллионером

В 2022-м аналитики прогнозируют значительное подорожание биткоина. Рост по разным оценкам может составить с $47.3 тысяч (курс по состоянию на 4 декабря 2021-го) до $100-500 тыс. По самым оптимистическим прогнозам, чтобы стать долларовым миллионерам на криптовалюте, нужно инвестировать около $94 тыс.

Такие оценки озвучило издание РБК-Крипто. К примеру, известный трейдер Николас Мертен уверен, что активный рост стоимости первой криптовалюты начнется в марте 2022-го. По его оценкам, курс составит $100 тыс. Однако при этом эксперт не исключает и движение к $200 тыс. за монету.

Аналитик, который публикует свои модели и прогнозы под ником PlanB, считает, что биткоин имеет шансы достичь и $500 тыс. Речь идет о максимальной стоимости криптовалюты, которая, вероятно, не станет базовым курсом.

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Представитель Alfacash Никита Сошников напомнил: ко всем прогнозам стоимости криптовалюты стоит относиться скептически. При этом он соглашается, что биткоин вернется в фазу активного роста и потенциал для этого есть.

Отметим, стоит также учитывать, что оценки экспертов и аналитиков о будущем криптовалют расходятся. В любой момент центробанк крупного государства может принять решение, которое способно как дать толчок, так и "сбить" курс биткоина. Также стоит учитывать, что со временем государства будут вмешиваться и в криптовалюты.

Если вместо биткоина начнут выпускать электронные деньги центральных банков, они в будущем могут частично занять роль существующих криптовалют. Также важно добавить, что биткоин не может быть удачным платежным средством: его курс быстро меняется и цены в биткоинах зафиксировать крайне сложно.

Биткоин стоит расценивать как рисковые инвестиции в "цифровое золото", которые могут либо позволить приумножить капитал, либо же приведет к потерям потраченных средств.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой, признав незаконными все транзакции, связанные с криптоактивами. Это привело к существенному снижению курсов ряда криптовалют.