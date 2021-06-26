Курс биткоина на выходных изменится: озвучен прогноз 

На выходных курс биткоина, вероятно, будет расти. Несмотря на негативные среднесрочные ожидания, краткосрочная стратегия должна исходить из ожиданий технического отскока выше $50 тысяч.

Об этом рассказал старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев, сообщает "РБК-Крипто". Один из факторов – начавшееся перераспределение капитала из низколиквидных альткоинов обратно в биткоин. Это подтверждают и рекордные объемы альткоинов на биржах, и отскок в доминировании первой криптовалюты.

Кроме того, еще одним фактором можно считать возвращение интереса инвесторов. Крупные покупки в момент недавнего серьезного падения добавляют оптимизма. Отмечается также и всплеск активности в поисковых системах. Еще одна причина – отношение длинных позиций к коротким. На маржинальном рынке опять возникает перекос в сторону "шортов", а это значит, что в любой момент может произойти манипуляция со стороны "маркетмейкера" с целью ликвидировать все непокрытые позиции. А это спровоцирует рост.

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По словам финансового аналитика Currency.com Михаила Кархалева, в субботу, как правило, рынок криптовалют ведет себя спокойно, но волатильность начинает повышаться с воскресенья на понедельник. Фундаментальных событий в это время обычно не происходит, так как инвесторы и различного рода регуляторы отдыхают.

По данным криптовалютной биржи CoinDesk, биткоин стоит $30,398.48. Отметим, что за сутки цена упала на 10.71%.

Напомним, соруководитель Galaxy Digital Trading Джейсон Урбан заявил, что курс биткоина может установить новый рекорд к концу 2021 года. Цена может достигнуть более $70 тыс.

Отмечается, что многомесячное снижение курса, начавшееся в апреле, продлится только летом. Урбан заявил, что к этой осени институциональные инвесторы снова появятся в этой сфере и заставят цену снова подняться до новых рекордных максимумов, достигнув к концу года не менее $70 тыс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ожидаемая продажа акций крупного фонда Grayscale Bitcoin Trust с июня по июль, вероятно, станет новым источником давления на биткоин. Первая криптовалюта оставалась под давлением в последние дни, ненадолго упав ниже уровня в $30 тыс. на фоне постоянных опасений по поводу его энергопотребления и расширенных репрессий Китая в отношении цифровой валюты.