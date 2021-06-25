К концу 2021-го биткоин обновит исторический максимум: озвучен прогноз Galaxy Digital Trading

Курс биткоина может установить новый рекорд к концу 2021 года. Цена может достигнуть более $70 тыс.

Об этом заявил соруководитель Galaxy Digital Trading Джейсон Урбан, сообщает Kitco.com. Отмечается, что многомесячное снижение курса, начавшееся в апреле, продлится только летом.

Урбан заявил, что к этой осени институциональные инвесторы снова появятся в этой сфере и заставят цену снова подняться до новых рекордных максимумов, достигнув к концу года не менее $70 тыс.

"Я определенно думаю, что к концу года мы сможем увидеть что-то большее, чем $70 тыс. Я думаю, что мы можем ожидать, что все те сомнения, которые мы наблюдали в последние недели, вызовут флетовый тренд на рынке в течение лета, и я думаю, что по мере того, как мы приближаемся к падению, большая часть этого институционального принятия и эти амбициозные шаги, которые мы видели, начнут проявляться, и мы должны увидеть, как рынок преодолеет эти максимумы", – добавил Урбан.

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Напомним, ожидаемая продажа акций крупного фонда Grayscale Bitcoin Trust с июня по июль, вероятно, станет новым источником давления на биткоин. Первая криптовалюта оставалась под давлением в последние дни, ненадолго упав ниже уровня в $30 тыс. на фоне постоянных опасений по поводу его энергопотребления и расширенных репрессий Китая в отношении цифровой валюты.

Биткоин упал на 1,1% до $32 709 в четверг, 24 июня, что примерно на 50% ниже рекордного уровня ($65 000 тыс. в середине апреля). "Несмотря на коррекцию на этой неделе, мы не хотим отказываться от нашего негативного прогноза для рынков биткоинов и криптовалют в целом. Несмотря на некоторое улучшение, наши сигналы в целом остаются медвежьими", – заявили стратеги JP Morgan.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Южной Африке двое братьев организовали самую масштабную мошенническую схему в истории криптовалют. Они украли биткоины на 3,6 млрд долларов со своей биржи Africrypt и пропали.