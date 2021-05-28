Курс биткоина может взлететь на 12 тысяч долларов: прогноз на неделю

Среднерыночная стоимость биткоина с 31 мая по 6 июня может вырасти на 12 тысяч долларов – до 47 тысяч долларов. Однако потом будут новые распродажи.

"Из-за того, что мы наблюдали массовый выход инвесторов из этого актива на протяжении всего мая, появилась паника относительно будущего, относительно веры в прогнозы, что биткоин будет стоит 100 тысяч долларов. Но просадку до 30 тысяч долларов некоторые спекулянты посчитали достаточной, чтоб возобновить покупки", – сообщил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, за последние три дня стоимость первой криптовалюты выросла почти на 30%, что нельзя назвать очень резвым восстановлением цены.

"Значит – инвесторов снова заманивают в восходящее движение, которое может достичь уровня в 47 тысяч долларов, а затем будет дополнительная просадка до 28 тысяч долларов за монету. На текущий момент так складывается прогноз по техническим факторам", – отметил Ковальчук.

Эксперт по криптовалютам добавил, что среди новостей, которые рынок продолжает учитывать, основными будут инфляционные опасения.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты дают прогнозы, что монета будет расти и дальше.

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.