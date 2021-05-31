Курс биткоина может упасть до $10 тыс: эксперт назвал условия

За прошедший месяц биткоин подешевел почти на треть. Эксперты рассказали, что курс может опуститься до $10 тыс. и какие события способны к этому привести. По данным CoinDesk, биткоин стоит $36,9 тыс.

Об этом сообщает "РБК-Крипто". Ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис утверждает, что отметка в $10 тыс. может выступить в качестве нижней точки глобального снижения, куда биткоин мог бы прийти к середине 2022-го.

По его словам, на таком волатильном рынке, как криптовалютный, любая амплитуда изменений котировок потенциально возможна – вопрос лишь в том, насколько это вероятно. Стратег добавил, что для такого падения должна быть совокупность негативных факторов, иными словами, чтобы "все пошло не так".

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Как утверждает финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев, биткоин падал до $30 тыс. из-за негативного информационного фона, но все запреты и ужесточение регулирования уже заложены в текущую цену. По его мнению, для снижения стоимости главной криптовалюты до $10 тыс. должно произойти что-то экстраординарное. Если обратить внимание на то, как крупные игроки используют текущее снижение для покупок, то даже падение до уровня $20 тыс. только усилит аппетит к покупкам, отмечает аналитик.

Напомним, во время падения главной криптовалюты до $30 тыс., инвесторы купили биткоинов на сумму более $3,2 млрд. При этом цены несколько восстановились с минимумов на прошлой недели.

Как ранее писал OBOZREVATEL: