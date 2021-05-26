Курс биткоина может достигнуть $100 тыс, – аналитик Bloomberg
Стратег Bloomberg Майк МакГлоун заявил, что биткоин держит путь к отметке в $100 тыс. По его мнению, главная криптовалюта все еще находится в стадии бычьего рынка.
Об этом он написал в Twitter. Эксперт добавил, что масштабная коррекция курса биткоина в апреле была вызвана ее слишком большим потреблением энергии.
При этом коррекция курса подтверждает статус крупнейшей в мире децентрализованной сети. Специалист отметил, что добыча биткоина становится более экологичной.
Напомним, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что большинство криптовалют не представляют ценности. По этой причине нужно с осторожностью вкладывать в них средства.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Миллиардер Илон Маск провел встречу с североамериканскими майнерами биткоина, на которой обсуждалась тема использования возобновляемых источников энергии для добычи криптовалюты. Отмечается, что после этого цена начала резко расти – с $37 тыс. до почти $40 тыс.
Майнеры Ethereum заработали $110 млн на фоне краха крипторынка. Это крупнейший суточный заработок за все время.
Всего за сутки владельцы криптовалют потеряли $2,4 млрд на фоне падения курса биткоина до февральского минимума в $42,1 тыс. Были принудительно закрыты позиции 304 тыс. пользователей торговых площадок.