Крупнейшая криптобиржа мира запретила россиянам покупать доллары и евро через P2P

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance запретила россиянам покупать и продавать доллары и евро через свой P2P-сервис. Такие платежи россияне активно использовали для денежных переводов в обход системы SWIFT, доступ к которой потерял ряд крупных российских банков.

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О ситуации рассказали представители биржи российским СМИ. Запрет был введен, благодаря 10-му пакету санкций Евросоюза против России.

P2P-платежи с использованием других валют для россиян все еще доступны. При этом на пользователям из ЕС были запрещены платежи в российских рублях.

Россияне начали активно использовать P2P-сервисы криптовалютных бирж в 2022 году после ограничения SWIFT-переводов. С помощью P2P жители РФ могли переводить деньги между криптокошельками или покупать криптовалюту. Чаще всего такие операции проводились через биржи Binance или Garantex.

При этом еще в марте 2022 года Binance отключила российские подсанкционные банки от возможности осуществления транзакций P2P. Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.

А в апреле прошлого года биржа на фоне введения пятого пакета санкций ЕС ограничила доступ для пользователей из России. Клиентам биржи, у которых на кошельках находилось суммарно больше 10 тыс. евро, было разрешено только выводить средства: вносить средства или торговать ими на бирже им запретили.

В мае 2022 года похожее ограничение ввела также криптовалютная биржа Coinbase. Однако она полностью закрыла доступ к учетным записям для клиентов из РФ, у которых было более 10 тыс. евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на все ограничения Россия все же обходит санкции с помощью криптовалют. В частности, биржи Huobi и KuCoin позволяют торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных находящимися под санкциями российскими банками.

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