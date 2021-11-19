Кража миллионов долларов и изнасилование: "отец" криптовалюты LeadCoin арестован

Израильские правоохранители произвели серию арестов, задержав группу мошенников, обвиняемых в махинациях с криптовалютой на десятки миллионов долларов. По данным СМИ, среди задержанных – местный основатель ряда криптопроектов, в том числе токена LeadCoin, Моше Хогег, которого также обвинили в изнасиловании.

"Восемь подозреваемых были арестованы по подозрению в совершении мошенничества в криптовалютном секторе на сотни миллионов шекелей (по курсу на 19 ноября 1 шекель ровен $0,32. - Ред.) после тайного расследования ... Они совершали систематические мошеннические действия в отношении инвесторов в ряде предприятий этого сектора", – сообщила израильская полиция.

Правоохранители утверждают, что подозреваемые представляли потенциальным инвесторам ложную информацию о якобы прибыльных предприятиях. В результате каждый из них присвоил десятки миллионов шекелей.

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Отмечается, что главный подозреваемый, помимо этого, также совершил преступления сексуального и этического характера. Имена задержанных при этом не раскрываются, однако по данным издания Haaretz, главный подозреваемый – это Моше Хогег.

Журналисты утверждают, что ему уже предъявили 15 обвинений. В числе "достижений" израильтянина: сговор с целью введения инвесторов в заблуждение, подлог корпоративной документации, хищения и отмывание денег.

У себя на родине Хогег прежде всего известен как владелец футбольного клуба израильской премьер-лиги "Бейтар Иерусалим". Однако в криптосреде его знают как основателя ряда проектов:

Sirin Labs – разработчик операционной системы для безопасных мобильных транзакций Sirin OS и криптосмартфона Finney;

Singulariteam – венчурный фонд;

Stox – основанная на программном коде Ethereum платформа для прогнозов развития валютного рынка и одноименная криптовалюта;

LeadCoin (LDC) – криптовалюта, созданная в 2018 году на базе блокчейна Ethereum. По данным Investing.com рыночная капитализация составляет $118,11 тыс.

Обвинения в отношении Моше Хогега росли годами. В 2019 году к нему подали ряд исков из-за присвоения денег от ICO (первичного размещения монет) Stox и Leadcoin и неэффективного управления средствами.

В 2020 году бизнесмена обвинили в том что он не оплатил счета Sirin Labs на $6 млн. А в 2021 году друг детства и бывший бухгалтер Хогега подали к нему иск на 18 млн шекелей из-за неудачных инвестиций.

В ноябре 2021 года мужчина попал в секс-скандал: известная израильская модель анонимно обвинила его в изнасиловании много лет назад. На тот момент ей было 17 лет и в полицию она не обращалась. Сам Хогег все обвинения отрицал и назвал их "частью клеветнической кампании".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о суде по делу другой крупной аферы в криптосекторе. В США экс-директор криптопирамиды BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в обмане инвесторов. В связи с этим у него отобрали и выставили на продажу криптовалюту на сумму около $56 млн.