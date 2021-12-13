Киану Ривз раскрыл свою стратегию обращения с криптовалютой

Известный голливудский актер Киану Ривз признался, что владеет криптовалютой, но не совершает никаких операций с ней. По словам мужчины, цифровую валюту ему подарил приятель.

Об этом артист заявил изданию The Verge. Своим отношением к криптовалюте, NFT и метавселенной артист поделился, придя на интервью по случаю быстрого выхода фильма "Матрица: Воскресение" вместе со своей партнершей по съемочной площадке Керри-Энн Мосс.

"Какое-то время назад один мой друг купил мне немного криптовалюты", – сказал Ривз. На уточняющий вопрос журналиста, он добавил, что ему еще "не пришлось" ничего делать с полученными токенами.

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В связи с этим интервьюер объяснил, что на языке криптоэкспертов это называется HODL. Это инвестиционная стратегия, которая заключается в покупке и удержании биткоина и других криптовалют в течении долгого времени.

"Да, выходит, у меня есть немного HODL", – резюмировал Киану Ривз. При этом он не уточнил ни на какую сумму был сделан подарок, ни какие именно монеты он получил.

Кроме того, интервьюер спросил у актеров, как они относятся к NFT-коллекции, посвященной продолжению культовой франшизы. В конце ноября киностудия Warner Bros. разместила на маркетплейсе Nifty’s 100 тыс. аватаров из "Матрицы" по $50, которые раскупили в первые часы начала продаж.

По словам Ривза, он никогда всерьез не задумывался насчет покупки таких токенов. На замечание журналиста, что невзаимозаменяемые токены NFT нельзя подделать, актер ответил, что "их можно с легкостью воспроизвести", и громко рассмеялся над своей шуткой.

Другой темой для беседы стала метавселенная, которую хочет запустить корпорация американского миллиардера Марка Цукерберга Meta (бывшая Facebook). Киану Ривз заверяет, что не имеет ничего против самой компании, но считает, что продвигаемый ею виртуальный мир больше похож на антиутопию.

"Можем мы просто не допустить, чтобы метавселенная была похожа на изобретенную Facebook?" – сказал он. Актер отметил, что концепция метавселенной намного старше идеи Meta.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, голливудские актеры не только владеют, но и создают собственные криптовалюты. Например, в 2021 году Терри Крюс выпустил токен POWER. Эту идею он объяснил тем, что хотел приобрести дизайнерскую мебель, но у него не хватило денег, а в банке отказались выдавать кредит.