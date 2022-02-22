Hello, это криптовалюты: сестра Цукерберга перепела мегахит Адель. Видео

Сестра основателя компании Facebook (ныне Meta) Марка Цукерберга выпустила музыкальное видео, в котором спела про криптовалюту. В ролике Рэнди Цукерберг перечисляет преимущества децентрализованных криптобирж (DEX) и финансов (DeFi).

Клип стал пародией на мегахит британской певицы Адель – Hello. Ролик был опубликован на странице Цукерберг в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В своей песне она поет о необходимости оплаты комиссий за транзакции на децентрализованных биржах. Сестра "отца" Facebook называет такие площадки "безопасными, чего не скажешь про Уолл-Стрит", имея в виду обычные фондовые биржи, а также более удобными за счет отсутствия посредников.

Видео дня

Про DeFi Рэнди Цукерберг поет, что это "способ занять, продать или купить" криптовалюту, а чтобы войти в этот сектор, достаточно просто установить одно из нескольких мобильных приложений, например, Uniswap, Aave или Compound. При этом таким компаниям не нужно получать лицензию у центральных банков.

"Я ставлю все на это инновационное направление, и банкирам больше не надо пихать мне в лицо Web2", – поет женщина. В описании видео она попросила у Адель прощения за то, что перепела ее песню.

Стоит отметить, что Web3 – интернет третьего "поколения", в основе концепции которого лежат децентрализация, а также отсутствие органа контроля и цензуры. Данная система основана на блокчейне и поэтому отходит от использования серверов, без которых невозможно существование Web 2.0.

Кто такая Рэнди Цукерберг?

Старшая сестра Марка Цукерберга не меньше него известна в Кремниевой долине. После запуска Facebook она 10 лет была коммерческим директором компании, став автором стриминговой платформы Facebook Live, за которую была наминирована на премию "Эмми".

После ухода из компании брата основала и возглавила собственную – Zuckerberg Media. Под ее руководством медиафирма сотрудничает с ООН, The Clinton Global Initiative, Cirque du Soleil, Conde Nast, Bravo и другими.

Сейчас Рэнди Цукерберг занимается привлечением инвестиций в различные технологические стартапы, называя себя "покровительницей бизнеса". Также она известна как спикер по технологиям и предпринимательству – ее лекции направлены на понимание новых тенденций в технологиях.

🎶🎶 Hello - it’s me 🎶🎶

Music video! b/c community should be FUN, crypto should be welcoming not intimidating & why not?!?! @thehugxyz we believe in working hard AND enjoying this crazy amazing moment we’re in. Best way to support creators is to be creators! Apologies Adele 🤣 pic.twitter.com/GHKRCK8J7z — randizuckerberg.eth (@randizuckerberg) February 17, 2022

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее предпринимательница назвала взлет курса криптовалюты Shiba Inu самой безумной вещью в своей жизни. Она не ожидала, что криптопроект станет одним из крупнейших в мире, и советует инвестировать в него деньги.