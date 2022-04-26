Хакер-неудачник взломал криптопроект, но забыл украсть $1 млн

Неизвестный хакер взломал протокол DeFi-проекта (децентрализованные финансы) Zeed, но оставил все украденные средства на заблокированном счете. Некоторые члены криптосообщества уже назвали произошедшее курьезом.

Об инциденте сообщили в Twitter компании BlockSec, которая занимается криптобезопасностью и блокчейн-аналитикой. Она первой обнаружила атаку на Zeed, который создатели называли автономной децентрализованной финансовой интегрированной экосистемой.

Аналитики утверждают, что взлом произошел благодаря эксплойту – вредоносному фрагменту кода, который использует программные уязвимости. В данном случае уязвимость была обнаружена в системе распределении вознаграждений Zeed.

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Это позволило злоумышленнику выпустить дополнительные токены проекта YEED. Что обрушило стоимость монеты с почти $300 до нуля, но принесло злоумышленнику чуть более $1 млн в Binance-Peg BTC-USD.

Однако вместо того, чтобы вывести полученные средства, криптопреступник сперва установил самоуничтожение смарт-контракта, который использовался для атаки. Таким образом, он запретил когда-либо перемещать это монеты.

“Любопытно. Хакер убил контракт, но забыл перевести прибыль", – отметили в BlockSec.

Мнение криптосообщества на этот счет разделилось. Одни комментаторы назвали злоумышленника глупейшим в истории и посмешищем, а другие предположили, что получение материальной выгоды изначально не было целью хакера.

“А никто не подумал, что, может быть, он хотел уничтожить протокол, а не становиться вором? Это определенно произошло неслучайно", – уверен еще один пользователь.

Руководители проекта Zeed уже подтвердили случившееся и обнародовали меры, которые собираются предпринять. В частности, они приостановили операции с токеном YEED, из-за чего пользователи пока что не могут вывести свои средства.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, согласно данным компании Crystal Blockchain, за последние десять лет было зафиксировано более 70 атак на DeFi-платформы с использованием эксплойтов. Это привело к потере $1,76 млрд в совокупности.