Финляндия продаст почти 2 тыс. биткоинов и отдаст деньги Украине

Правительство Финляндии решило передать Украине десятки миллионов евро в качестве поддержки в условиях войны с Россией. Средства получат в результате продажи биткоинов, изъятых правоохранителями в ходе расследований, связанных с наркотрафиком.

Об этом заявила в своем Twitter финский министр финансов Анника Саарикко. По ее словам, выделение средств будет ассигновано уже в ближайшие недели.

“Правительство пожертвует на помощь Украине десятки миллионов евро благодаря выручке от продажи конфискованных биткоинов. Историческое совместное решение министерств финансов и иностранных дел", – написала министр, назвав такое решение справедливым и хорошим.

Видео дня

Идет речь о 1981 биткоине, стоимость которых по состоянию на 28 апреля составляет около 73 млн евро, сообщает местное издание Helsingin Sanomat. Это соразмерно с 85 млн евро помощи, которые Украина получила от Финляндии за восемь предыдущих лет (с 2014 по 2022 год).

В то же время допускается, что Украине будет передана лишь часть от этой суммы – вероятно, речь идет о половине выручки от биткоинов. Но даже в таком случае это будет значительно больше тех 14 млн евро, которые Хельсинки решили выделить после начала российского вторжения в Украину.

Предполагается, что официальное решение будет вынесено на голосование в парламенте в конце мая. Помимо этого, финской таможне, на счетах которой лежат изъятые биткоины, понадобится около шести недель для их реализации.

Пока что неясно, планируется ли выделение всей суммы сразу, или ее будут перечислять постепенно в течение некоторого времени. При этом точно известно одно – эти деньги можно будет направить только на гуманитарные нужды.

Журналисты утверждают, что данный вопрос уже выносился на обсуждение – изначально идея поступила от депутата Центристской партии Микко Кярня. Президенту Саули Ниинисте уже направили запрос на получение соответствующего разрешения, после чего вопрос передали на рассмотрение Минфину и МИД.

Не исключалась возможность передачи Украине непосредственно криптовалюты, но этого решили не делать по двум причинам. Во-первых, в таком случае финские власти не смогли бы гарантировать, что биткоины не будут снова использоваться с преступной целью. А во-вторых, закон обязывает таможню конвертировать конфискованное имущество в деньги и возвращать их государству, в связи с чем уже даже был объявлен тендер.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, усилиями WhiteBIT было собрано 96 млн гривен на гуманитарную помощь пострадавшим в результате военного вторжения войск России. 44 млн выделил лично CEO WhiteBIT Владимир Носов и команда биржи.