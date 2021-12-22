Биткоин заменит доллар: экс-директор Twitter дал прогноз для криптовалюты

Криптовалюта биткоин (BTC) заменит доллар, уверен основатель и бывший директор соцсети Twitter Джек Дорси. Об этом он заявил под публикацией в Twitter известной хип-хоп исполнительницы Белкалис Марленис Альманзар, больше известной как Cardi B.

"Как вы думаете, заменит ли криптовалюта доллар?" – спросила у подписчиков артистка. "Да, это сделает биткоин", – с уверенностью ответил ей Дорси.

Его мнение разделили и некоторые другие комментаторы. В частности, американский криптоаналитик Деннис Портер назвал замену доллара биткоином неизбежной. "Если бы в 2017 году мне сказали, что миллиардер и поп-звезда будут обсуждать, как биткоин собирается заменить доллар, я бы поверил, потому что биткоин неизбежен", – написал он.

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Некоторые другие пользователи тоже считают, что у биткоина есть все шансы стать новой валютой мира. "Биткоин – единственный, у кого есть шанс стать глобальной резервной валютой", – заявил PRAY RABOLIC.

"К черту криптовалюту. Биткоин – единственное, о чем стоит говорить", – считает William Kuehne.

"Биткоин заменит доллар. Другие криптовалюты контролируются небольшими группами людей, которые могут изменять правила, поэтому они мало чем отличаются от доллара", – пишет пользователь Stephen Cole.

Стоит отметить, что за последнюю неделю курс биткоина вырос более чем на 3%. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 22 декабря одна монета торгуется на уровне $48,8 тыс.

В то же время, соучредитель криптовалюты Dogecoin Билли Маркус при помощи мема продемонстрировал стабильность своего токена. Поскольку долларовая купюра плоская, она может легко упасть, тогда как собака породы шиба ину – символ DOGE – устойчиво стоит на четырех лапах, шутит он.

Однако далеко не все комментаторы согласились с тем, что у биткоина, Dogecoin или других криптовалют есть шанс заменить доллар. Они считают, что правительства стран мира не позволят этому случиться.

"Нет, если когда-нибудь нечто подобное станет возможным, криптовалюта окажется вне закона. Страны фундаментально заинтересованы в сохранении контроля над валютой и денежно-кредитной политикой", – утверждает Jorge Rivera Marin.

"Ничто не может заменить доллар. Мы по-прежнему обналичиваем нашу криптовалюту в долларах", – напомнил Ryan Wolf.

"Нет, этого не будет. Доллар физическая валюта, а "крипта" похожа на облако – она вроде и есть, но не совсем", – выразил мнение Atheist God.

Однако самую оригинальную причину незаменимости долларов назвал ITCryptoRocket. "Вы когда-нибудь пробовали заправить биткоин стриптизерше в трусики?" – иронизирует он.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл допускает, что биткоин заменит золото, а не доллар. Он считает, что первой криптовалюте не хватает ключевых элементов.