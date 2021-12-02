Добились всего до 30: 14 самых влиятельных молодых криптобизнесменов мира

Американская редакция престижного издания Forbes включила в свой ежегодный список самых влиятельных молодых людей "30 до 30" (30 Under 30) 14 деятелей криптосектора. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

Самой крупной представленной категорией предсказуемо оказались финансы. Но в список вошли также журналисты, посвятившие свою деятельность теме криптовалюты, а также одна художница:

директор криптобиржи FTX, основатель компании по управлению цифровыми активами и криптовалютного маркетмейкера Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид ;

основатель ICO-платформы Coinlist Брайан Туберген ;

гендиректора Alamada Research Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко;

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основатеь децентрализованной платформы для маржинальной торговли dYdX Антонио Хулиано ;

Эмили Янг вошла дважды - как основательница инвестиционной блокчейн-фирмы PleasrDAO и диджитал-художница pplpleasr;

глава разработчика налоговых сервисов для криптоактивов TaxBit Джастин Вудворд;

директор основанной на DeFI торговой платформы Slingshot Клинтон Бембри;

соучредитель NFT-маркетплейса OpenSea Алекс Аталлах;

глава основанного на блокчейне сервиса потоковой передачи музыки Audius Ронейл Румбург;

разработчик приложений для сектора DeFi Edge & Node Теган Клайн;

Елена Надолинская, основавшая компанию Iron Fish, которая создала конфиденциальную криповалюту zcash;

сооснователи издания Blockworks, которое называют "Bloomberg про криптовалюту", Майкл Ипполито и Джейсон Яновиц.

Любопытно, что в этом году 27-летнего создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина в этом списке не оказалось. Зато его включили в зал славы "30 до 30", в который также вошел Бэнкман-Фрид.

В 2020 году в 30 Under 30 входили только 10 молодых руководителей криптопроектов. Это отражает растущую тенденцию внедрения криптовалюты в различные сферы жизни.

Также это частично связано с тем, что все больше и больше криптопредпринимателей входят в рейтинги самых богатых людей. Так, в апреле 2021 года Forbes включил в свой список 13 таких лиц – втрое больше, чем год назад.

30 Under 30 - это набор списков из 30 человек до 30 лет, которые сделали самый весомый вклад в одну из категорий развития общества. Списки уже 10 лет ежегодно публикуются Forbes и региональными версиями издания (в США составляются 20 категорий, в Европе и Азии – по 10 списков, в Африке – один).

В 2022 году средний возраст участника рейтинга составил 28,2 года, а самому младшему из них – всего 13 лет (актер Джалин Холл). Кроме того, 24,4% из них оказались мигрантами из 58 различных стран мира.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид допустил, что токен Ethereum может уступить по рыночной капитализации другой криптовалюте. Речь идет о созданной лишь в 2020 году Solana