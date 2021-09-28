"Дно ближе, чем вы думаете": трейдер рассказал о будущем биткоина

Курс биткоина упал до $42,8 тыс., но уже вскоре стоимость может снизиться еще больше. Трейдер Pentoshi заявил, что курс будет падать, пока не достигнет $37 тыс. – это потенциальный ценовой минимум, но на таком уровне первый криптоактив задержится ненадолго.

"Хотя я считаю, что биткоин может кратковременно торговаться до $37 тыс., вряд ли он продержится долго. Дно ближе, чем вы думаете, а верхнее число, вероятно, вы не можете понять в настоящее время", – написал Pentoshi в Twitter.

Курс биткоина обвалился в первую очередь из-за запрета Китая на криптооперации в стране. При этом цена может опуститься еще ниже $42,8 тыс. – до $30 тыс. за монету.

В первую очередь это связано с множеством негативных сигналов для крипторынка, например, запретом Китая, настроем правительства США касательно регулирования всей сферы. Также в число факторов входит искусственное привлечение внимания медийными персонами.

Видео дня

"Вспомните весну текущего года, когда от упоминания монет Илоном Маском цены демонстрировали резкий рост. Сейчас в медийном пространстве активно продвигают идею, что компания Tesla уже начала принимать оплату в биткоинах и планирует установить как платежное средство Dogecoin. С одной стороны, это оптимистичные сигналы для индустрии, с другой стороны, на этих новостях цена биткоина снизилась с $48 тыс. до $40 тыс", – заявил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой. Транзакции, связанные с криптоактивами, будут считаться незаконной финансовой деятельностью. На фоне этого курсы криптовалют снизились. Так, биткоин обвалился до $41,2 тыс. (-5,38% за сутки), Ethereum – $2,7 тыс. (-8,50%), XRP – $0,9 тыс. (-6,60%).