"Дикий Запад" для биткоина закончился: экономист предрек новую эру криптовалют

Регулирование не только не означает катастрофу для криптоиндустрии, но и жизненно важно для ее перспектив. Развитие крипторынка началось с этапа "инновации продукта". И если стейблкоины хотя бы частично регулируются, то остальная часть крипторынка стала "Диким Западом". Теперь криптовалюты входят в новую эру, в которой станут альтернативой традиционным инвестициям.

Как считает профессор экономики Йельского университета Олег Цывинский, хаос и является главным препятствием на пути развития криптоиндустрии. Об этом он написал в блоге для Project Syndicate. По мнению Цывинского, четкие правила игры необходимы, если отрасль хочет привлечь значительные институциональные деньги.

Экономист уверен: эра "свободного банковского дела" для криптовалют скоро прекратится. Его коллега по Йельскому университету Гэри Б. Гортон и член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Джеффри Чжан даже сравнили начальный этап развития "крипты" с периодом 1837-1862 годов в США, когда каждый банк выпускал свою валюту.

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Он напомнил, что регуляторы по всему миру уже принимают жесткие меры в отношении криптовалют. Например:

Китай запретил все операции в криптовалюте;

Соединенные Штаты рассматривают ряд мер, направленных на сдерживание рынка цифровых активов;

Банк Англии разрабатывает требования к капиталу для финансовых учреждений, которые ими владеют.

Цывинский считает: криптовалюты станут альтернативным классом активов, если выполнить три условия. Во-первых, данные должны стать чистыми и надежными. Во-вторых, должны быть проведены академические исследования, которые помогут глубже понять криптовалюты как класс активов.

"Третье условие: наличие надежной нормативной базы. В нынешнем виде такая структура остается на стадии становления, не в последнюю очередь потому, что регулирование криптовалют представляет собой серьезную задачу", – написал Цывинский.

Напомним, Гэрри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, неоднократно говорил о необходимости формулирования свода правил для криптоотрасли и неоднократно заверял об этом Сенат. Практически синхронно, Джейми Даймон – председатель и главный исполнительный директор JPMorgan Chase – отметил, что в августе-2020 дивизион его фирмы начал предоставлять своим клиентам по управлению активами доступ к криптовалютным фондам.

Как писал OBOZREVATEL, в России намерены ввести строгие ограничения для рынка криптовалют. Депутаты Госдумы РФ думают о запрете на инвестиции в биткоин и другие цифровые активы для неквалифицированных инвесторов. Возможные ограничения оправдывают "защитой граждан".

Напомним, в конце прошло месяца Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой. В то же время, несмотря на ощутимые глобальные ограничения, курс биткоина, по данным Cryptocurrency exchange WhiteBIT, растет, по состоянию на 13 октября составлял $56,4 тыс.