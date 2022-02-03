Богачи что-то знают? Миллионеры массово скупают одну из крупнейших криптовалют
Криптовалютные киты (крупнейшие инвесторы) массово накапливают актив Cardano (ADA), который является одним из крупнейших по капитализации. Только за январь 2022 года количество криптовалюты на кошельках с 1-10 млн ADA выросло на 40,65%.
Об этом сообщают в аналитической компании IntoTheBlock. Эксперты отмечают, что по состоянию на 1 февраля инвесторы-миллионеры контролируют 24,87% оборотного предложения Cardano (примерно 8,34 млрд из 33,57 млрд ADA).
Стоит отметить, что с начала 2022 года Cardano растеряла 18% своей стоимости. Согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 2 февраля один ADA торгуется на уровне $1,073.
Движения курса можно охарактеризовать как боковик. Начиная с 22 января, цена альткоина не отличалась сильными скачками и держится на уровне 1 доллара.
Кроме того, невероятно выросло и количество более мелких адресов. Аналитик Али Мартинез приводит в своем Twitter данные платформы Santiment о том, что с середины декабря-2021 количество адресов, на которых хранится от $10 тыс. до $1 млн в ADA, выросло на 15 000%.
Всего в сети насчитывается порядка 3 млн кошельков с Cardano. Другой график показывает, что на 341,5 тыс. адресов хранится ADA на $7,65 млрд, которая была куплена в среднем по $1,05. "Такая массивная стена может быть достаточно прочной, чтобы предотвратить дальнейшее падение ADA", – считает Мартинез.
При анализе актива аналитики криптовалютной биржи WhiteBIT рекомендуют обращать внимание на ценовые кластеры по доходности и убыточности. Они могут стать ключевыми при оценивании долгосрочных перспектив актива и его ценоформирования, поскольку потенциально могут расцениваться, как уровни сопротивления и поддержки.
Также 1 февраля компания IOHK, которая создала Cardano совместно с Чарльзом Хаскинсоном, сообщила об оптимизации сети и увеличении размера блока в цепочке на 11% (с 72 КБ до 80 КБ), что позволит им исполнять больше транзакций. "В этом году Cardano продолжит серию шагов по оптимизации, тщательно и методично масштабируя сеть для будущего роста по мере увеличения спроса", – отметили в компании.
Как уже сообщал OBOZREVATEL, криптоаналитик Vilarso допускает, что в 2022 году Cardano может обновить свой максимум и достичь уровня $1,88. Для этого альткоину надо будет пробить зону сопротивления в диапазоне $1,48-1,50.