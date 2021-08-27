Биткоину спрогнозировали новый максимум: на сколько может подорожать криптовалюта

Среднерыночная стоимость биткоина в начале сентября может продолжить удорожание и достичь новых максимумов. Аналитики допускают диапазон колебания цены в рамках 46-52 тысячи долларов.

"Стоимость первой валюты среди всех криптовалют будет расти по факту закрытия позиций в окончании месяца и открытии новых в сентябре. На стыке месяцев обычно происходит обновление существующих максимумов", – сообщил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук. Соответствующий комментарий он дал OBOZREVATEL.

Кроме того, влияние на стоимость биткоина будет оказывать рост цены за последний месяц более чем на 5 тысяч долларов. По его словам, на протяжении двух лет криптоинвесторы привыкли покупать биткоин, когда цена растет.

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"Сейчас, можно сказать, что крипторынок снова будет поддаваться влиянию вербальных драйверов, которые подкреплены фактическим ростом цены на протяжении лета", – резюмировал Ковальчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, майнеры Ethereum получили более высокие доходы, нежели майнеры биткоинов. Такая тенденция сохраняется на крипторынке уже третий месяц подряд, что является самым продолжительным периодом в истории.