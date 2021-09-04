Биткоину предрекли обновление локальных максимумов: озвучены сроки

Если курс биткоина закрепится на отметке в $50 тыс., то в текущие выходные на крипторынке не будет значительных изменений. При этом на следующей неделе высока вероятность обновления локальных максимумов.

Об этом рассказал CEO Cryptorg Андрей Полодян для "РБК-Крипто". Отметим, на прошлой неделе курс поднялся до $51 тыс.

По прогнозу генерального директора швейцарской финкомпании Newcent Владимира Сметанина, в выходные биткоин будет тестировать отметку в $52 тыс. Ethereum в свою очередь – $4,1 тыс.

При этом CEO криптовалютной биржи EXMO Сергей Жданов придерживается иного мнения. По его словам, пробитие первой криптовалютой отметки в $50 тыс. не будет означать его дальнейший рост в выходные.

Видео дня

Так, если биткоин достигнет отметки в $51,3 тыс., то следующей целью станет $58 тыс. При этом уже в ближайшие дни это маловероятно.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина уже в 2021 году может вырасти до $100 тыс. При этом в долгосрочной перспективе стоимость первой криптовалюты может составить $500 тыс.