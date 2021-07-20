Стоимость биткоина может увеличиться до 318 тыс. долларов за монету уже в 2025 году. При этом уже к 2030-му первой криптовалюте прогнозируют подорожание до 4 млн долларов.

Об этом со ссылкой на опрос 42 экспертов рынка сообщает издание Ixbt. Прогноз озвучили работники финансовых организаций и компаний.

В ближайшее время большинство участников (61%) сошлись на том, что биткоин сейчас недооценен: они ожидают, что к концу 2021 года стоимость криптовалюты достигнет отметки в 66 284 доллара. Это на 28% выше прогноза, который давала эта же группа экспертов в 2020 году на тот же срок – конец 2021 года.

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Несмотря на усредненный прогноз о взрывном росте к 2030-му, часть экспертов придерживается более скептической позиции. Они считают, что первая криптовалюта никогда не достигнет таких масштабов.

Также важно отметить, что все прогнозы о курсе биткоина строятся на персональных оценках экспертов, построенных исходя из уже существующей тенденции. Учитывая, что у криптовалюты нет четких ориентиров, а ее стоимость в первую очередь зависит от настроения участников рынка, точный прогноз построить практически невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива".