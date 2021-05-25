Биткоин снова подорожал из-за встречи Маска с майнерами: как изменилась цена

Миллиардер Илон Маск провел встречу с североамериканскими майнерами биткоина, на которой обсуждалась тема использования возобновляемых источников энергии для добычи криптовалюты. Отмечается, что после этого цена начала резко расти – с $37 тыс. до почти $40 тыс.

Об этом сообщает "РБК-Крипто". Организатором встречи, которая прошла в закрытом формате, выступил CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор. В мероприятии приняли участие представители компаний Agro, BLOCKCAP, Core Scientific, Galaxy Digital, HIVE, Hut 8, Marathon и Riot.

"Пообщался с североамериканскими майнерами биткоина. Они отчитаются о текущем и будущем использовании источников возобновляемой энергии и попросят сделать это майнеров по всему миру. Потенциально многообещающе", – написал Маск в Twitter.

Отмечается, что по результатам встречи было принято решение организовать Совет по майнингу биткоина. Он разработает стандарты отчетности по потреблению энергии в сфере добычи криптовалюты.

Ранее сообщалось, что обвал стоимости криптовалют не означает конец крипторынка, однако коррекция может затянуться аж на несколько месяцев. При этом есть два сценария дальнейшего развития событий.

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