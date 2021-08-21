Биткоин стремительно подорожал и приблизился к отметке в 50 тысяч долларов

Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 21 августа, выросла до 49,3 тысячи долларов. За сутки валюта подорожала на 3,5% или почти на 3 тысячи долларов.

В то же время рыночная капитализация монеты подскочила до 924,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Главная цифровая валюта начала новый рост 16 августа от поддержки в 45,5 тысячи долларов. Аналитик NewsBTC Аяш Джиндал отмечал, что следующей целью может стать отметка в 50 тысяч долларов.

Цена биткоина не зависит от экономических факторов. Криптовалюта может дешеветь или дорожать на фоне заявлений крупных компаний, оценок регуляторов разных стран.

Видео дня

Напомним, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL, майнеры Ethereum получили более высокие доходы, нежели майнеры биткоинов. Такая тенденция сохраняется на крипторынке уже третий месяц подряд, что является самым продолжительным периодом в истории.