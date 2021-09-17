Биткоин может взлететь до 100 тысяч долларов: названы сроки

Среднерыночная стоимость биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов. Ожидается, что достигнуть такого рубежа главная криптовалюта может уже к концу 2021 года.

"Прошлые тенденции торговли биткоином и сокращение предложения криптовалюты по сравнению с массовым внедрением предполагают значительный рост в 2021 году", – заявил главный стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун. Об этом свидетельствует его публикация в Twitter.

По словам эксперта, пять графиков показывают возможность роста биткоина.

"Потенциально до 100 тысяч долларов, как мы полагаем", – резюмировал МакГлоун.

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В то же время среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 17 сентября, выросла до 47,6 тысячи долларов. За неделю валюта подорожала на 3,3%. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Напомним, ранее курс биткоина обвалился на фоне принятия Сальвадором криптовалюты в качестве законного платежного средства. Первый криптоактив упал в цене до 43,3 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, майнеры Ethereum получили более высокие доходы, нежели майнеры биткоинов. Такая тенденция сохраняется на крипторынке уже третий месяц подряд, что является самым продолжительным периодом в истории.