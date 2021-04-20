Биткоин вчера стоил 1 568 380,08 грн. За штуку. Думаю, эта цифра придает жизнерадостности моим коллегам, которые пару лет назад на прибыль от наших китайских проектов купили биткоины. Возможно, они радуются даже больше, чем те, кто купил тогда квартиры в Киеве - ведь в биткоине никогда не нужно делать ремонт, а в квартире - постоянно. Итак, биткоин прочно занял свое место под солнцем. Его строчка прочно держит свое место среди котировок основных валют, и постепенно становится странно, как это раньше ее там не было. Все больше вещей у все больших людей можно купить за биткоины, а политики в интервью главным каналам рассказывают, как так вышло, что у них украли биткоины, и это реально качает целевую аудиторию. Все выглядит очень прочно и солидно. Кажется, что на века. И главное тут - чтобы не вырубили электричество. Как не вспомнить песню Кормильцева: "Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки". Это он про биткоины написал в 1989 году. Пророк.

Знаете, сколько различных криптовалют доступны к инвестированию на различных инвестсайтах? До ста позиций на некоторых. Чтобы просто перечислить названия, нужно полстраницы текста. А сколько вы знаете криптовалют? Давайте по степени капитализации: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Monero, Dash, Zcash, VertCoin, BitShares, Factom, NEM (XEM), Dogecoin, MaidSafeCoin, DigiByte, Nautiluscoin, Clams, Siacoin, Decred, VeriCoin, Einsteinium. Это - только топ.

Меня часто спрашивают, что главное в инвестировании в криптовалюту. Вообще не являясь специалистом в вопросе, я, тем не менее, знаю ответ. Самое главное - то же, что и в казино и в инвестпроектах: вовремя забрать деньги и спрыгнут с паровоза. Вовремя здесь означает - ни позже, но и не раньше разумного. Как подобрать это оптимальное время? А никак. Тут повезло или нет.

Теперь расскажу о моих отношениях с этой сферой. Это очень личные и уникальные отношения а именно: у меня нет отношения. Как в известном анекдоте: к данному классу я не отношусь, вот и все мое отношение. Но почему? Полтора миллиона грн за биткоин, а дальше будет еще больше, будет расти до миллиона долларов за штуку! Это ж надо быть идиотом, чтобы не поднять на этом деньги. Тем более - ничего делать не надо, криптовалюты майнят машины! Не надо ни копать, ни с кайлом вкалывать! Сиди себе в шезлонге на Мальдивах с Маргаритой на коленях и маргаритой в стакане, и жди, когда он подрастет!

Я много говорил об этом на моей недавней встрече с читателями. Да, криптовалюты будут развиваться так же, как любые другие активы, когда движение по ним набирает массовости. И да, криптовалюты будут расти, весьма бурно и обнадеживающе. Потому что это сегодня альтернатива многим активам. Все так. Но главный вопрос - как долго. Лично я биткоином не занимаюсь еще и по другой причине - я не специалист в этом. Но у меня есть коллеги, которые глубоко пробурили этот вопрос, и понимают принципы явления и понимают природу криптовалют - то, чего не понимает почти никто.

А теперь скажите, как платить деньги за вещь, природу которой вы не понимаете? Вы купите за 15 тыс. грн. кроссовки, природу которых вы не понимаете и не можете предугадать? Материал которых непредсказуемо становится то жидким, то металлическим, то кипящим, то замерзшим, то распадается на гранулы, то становится монолитом, то пускает ростки, то начинает выделять аммиак? Заметьте, вы покупаете кроссовки, у которых кожаный верх, тканевая подкладка, гибкая полимерная подошва. Почему вы их покупаете? Да потому что вы знаете, что с ними будет происходить в любой момент времени в любой ситуации. Вот и я не покупаю то, чего не понимаю.

А теперь самое главное. Сегодня в мире существуют около 2300 криптовалют с общей рыночной капитализацией 350-370 млрд. долл. Внимание вопрос: чем обеспечены эти криптовалюты в реальном мире? У них есть обеспечение? Наверное, надо начать с другого: а они точно существуют? Вы уверены? А если отключить электричество? Все равно они будут? Или они существуют в нашей фантазии?

Второй вопрос. Чем можно обеспечить виртуальную валюту, если даже национальные валюты стран мира являются просто резаной бумагой, и очень редко когда обеспечены какими-то активами в том объеме, в котором представлена резаная бумага? Но, у наличной денежной массы есть хотя бы материальный носитель, а у него есть стоимость - хотя бы бумага, на которой напечатана денежная единица. Специальная бумага, которая дороже обычной. Также стоимость составляют все операции и материалы, применявшиеся при печати - краски, магнитные полоски, флюорисцент, работа дизайнера банкноты, резчика клише, работа всех машин, краски, электроэнергия, оплата труда и т.д. Просуммируйте все это и разделите на количество напечатанных, например, долларов. И получите реальную стоимость бумажной массы. А это ведь вещь более понятная и надежная, чем криптовалюта.

Третий вопрос. Все типа знают, что крутые валюты обеспечиваются золотом. Но что такое "обеспечиваются золотом"? Что такое ценность золота? Вот пример: De Beers не стала разрабатывать огромное месторождение алмазов в Австралии из-за того, что если бы доступное к разработке количество алмазов попало на рынок, он рухнул бы, а стоимость алмазов сравнялась бы со стоимостью некоторых сортов стекла. Вот вам ценность алмазов. Знаете ли вы, что в украинских ломбардах из изделий с бриллиантами бриллианты выковыривают, потому что чистое золото без добавочного веса - ликвиднее?

Итак, все такие умные, и считают, что что-то там обеспечивается золотом. А как вам идея о том, что даже само золото не всегда имеет обеспечение золотом? И не обеспечивает само себя? Как вам эта мысль? Привыкните к ней, а потом порассуждаем об обеспечении биткоинов.

А пока история: один дикий русский миллиардер, неважно кто, купил у Центробанка РФ тысячи инвестиционных золотых монет. Со временем на них проступила ржавчина. А он знал, что золото не ржавеет. И понял, что его кинули. И не кто-нибудь, а госструктура - Центробанк. Который заявил, что в монетах - золото 999 пробы. Но это оказалось не золото. Государство просто тупо торгануло не-золотом под видом золота. Вы ощущаете красоту игры и масштаб державного мЫшления? Он понес тысячи монет назад в Центробанк. Там посмотрели и согласились: ага, ржавчина. Знать, что золото не ржавеет в принципе, там отказались. Сказали - не наше дело знать, ржавеет-не ржавеет. Давайте не будем усложнять. У истории был хеппи-энд: Центробанк выкупил эти монеты. По 9300 рублей. При том, что продавались они изначально по 10 200. Вот как надо бизнесово мыслить!

И совсем под занавес, чтобы вам хорошо размышлялось об обеспеченности криптовалют, история без хеппи-энда:

В 2009 году Китай получил в уплату того и сего партию золотых слитков из Федеральной резервной системы США. В нормальных странах на этом бы и закончилось - никому бы и в голову не пришло проверять слитки, для начала, чтобы не злить могущественную London Bullion Market Association – LBMA, которая типа гарантирует подлинность слитков. Но это ж Китай, люди там настоящие отморозки. Китайцы взяли и просверлили слитки, чтобы убедиться, что золото - это золото. Хаха. Золото оказалось в слитках только снаружи - 0,16 дюйма золота 999 с каждой стороны. Под этим слоем во всех слитках были вольфрамовые плитки. Скандал вышел немалый, а вещи, которые всплыли, были способны подкосить любого любителя инвестиций в золото: 1) Фальшивые слитки были изготовлены в США. 2) Их изготовила сама Федеральная Резервная Система - частный банк США, финансирующий государство. 3) под видом золотого запаса США они хранились в Форт-Нокс - главном золотохранилище, причем не один год. 4) по заказу ФРС таких слитков было изготовлено 1,3-1,5 миллиона. 640 тысяч из них заложили в хранилища Форт-Нокса под видом золотого запаса США. Оставшиеся десятки тысяч фальшивок просто продали как золото на международном рынке, и сегодня они благополучно циркулируют по миру - кто ж будет их сверлить, не все ж такие больные на голову, чтобы сверлить! Стоимость этой затеи составила 600 миллиардов долларов.

А теперь просто прикиньте: если такое творится даже с золотом, которое всему голова, обеспечение и стандарт, да еще и в наиболее упорядоченной и законопаченной по законам и правилам стране мира, то что уж говорить о криптовалютах, единственный физичекий след которых в мире - это тепло от нагревания процессоров? А о криптовалютах в такой сверхдержаве, как Украина? Где торжественно открывают туалеты в ВУЗах а смывание 14/88 и АСАВ со стен Офиса Президента транслируется в прямом эфире каналами на протяжении нескольких суток?

Я собсно вот о чем вопрошаю: что все это такое есть и куда все идет. Чтобы догадаться, достаточно включить мозг всего на 10 секунд на 1% мощности из 10% задействованных. Биткоины - это вам не монеты РФ. Центробанк не примет их ржавыми, пусть и по цене грязи.

Но подождем, пока биткоин станет стоить 100 000 долларов. Тогда и посмотрим, что к чему.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.