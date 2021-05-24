Байден ужесточит налоговое регулирования криптовалют: что изменится

На фоне усиления регулирования нормативной базы для цифровых валют администрация Джо Байдена предложила обязать компании сообщать в налоговую о транзакциях с использованием криптовалют на сумму более $10 тыс. Такие правила будут применяться как к биткоинам и другим цифровым монетам, так и к наличным деньгам.

Предложение американских властей является частью широкого набора инициатив, направленных на сдерживание уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает Mind со ссылкой на FT.

Отметим, что цена на биткоин упала на 5% после того, как США объявили о своем предложении. В Минфине Соединенных Штатов отмечают, что "криптовалюты, вероятно, станут важными в следующие десять лет". Даже сейчас некоторые платежи с использованием биткоинов и других криптовалют трудно отследить, и поэтому они "будут способствовать незаконной деятельности, включая уклонение от уплаты налогов".

Этот шаг является частью более широкой концепции, направленной на укрепление налоговых органов в целом и увеличение налоговых поступлений. Особенно богатые американцы по-прежнему слишком часто находят способы защитить свои активы от налогов. Концепция должна вступить в силу уже в 2023 году, а также предусматривает принятие закона, который предоставит агентству больше средств.

Ранее основатель криптовалютной платформы "Кошелек.ру" Михаил Богданов заявил, что обвал стоимости криптовалют не означает конец крипторынка, однако коррекция может затянуться аж на несколько месяцев. При этом есть два сценария дальнейшего развития событий.

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