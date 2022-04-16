Зеленский рассказал, сколько будет стоить электроэнергия для украинцев

В Украине тариф на электроэнергию (1,44 грн за кВт*час при потреблении до 250 кВт*час в месяц) "заморозят" на полгода. Цену могут пересмотреть только осенью 2022-го.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего обращения к украинцам. "Начали подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили покупку газа, обсудили покупку угля", – пояснил президент.

Также глава государства отметил, что Украине удалось избежать веерного отключения электроэнергии и, несмотря на войну, пройти отопительный сезон. Единственная причина, по которой в некоторых городах были проблемы с газом, отоплением или электроэнергией – разрушение коммунальной инфраструктуры российскими оккупантами.

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Отметим, в Украине на время войны отменили пеню и штрафы за задолженность по коммуналке. При этом тех украинцев, которые могут оплачивать коммунальные услуги, просят не накапливать долги. В Харькове по решению местной власти всю коммуналку, которую предоставляют государственные предприятия, сделали бесплатной.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в конце отопительного сезона должны были пересмотреть тарифы на электроэнергию. Однако из-за войны повышение отсрочат, а для компенсации генерации разработают новый алгоритм.