Мифы или правда? "Нафтогаз" ответил на 5 вопросов о субсидиях

В "Нафтогазе" утверждают, что украинцы не потеряют льготы при смене поставщика газа во время отопительного сезона. Кроме того, подаренный мобильный телефон больше не является препятствием для подачи заявки на получение субсидии.

В компании отмечают: субсидианты могут беспрепятственно изменить поставщика газа и получить лучшую цену на рынке в любое время. "Смена поставщика газа не влияет на льготы и субсидии", – подчеркнули в "Нафтогазе".

Кроме того, там подчеркивают: предоставлять справку о получении субсидий при подаче заявки на присоединение не нужно. Ведь еще с февраля 2021 года компания наладила обмен данными о льготах и ​​субсидиях в электронном формате с органами соцзащиты.

Видео дня

Так же сохранятся все льготы и субсидии при получении газа напрямую от "Нафтогаза" в качестве поставщика последней надежды. На текущий момент таких потребителей насчитывается более 600 тысяч.

Помимо этого льготы сохранятся при смене совладельцем жилья поставщика. "Необязательно быть совладельцем, достаточно регистрации по адресу", – отмечают в "Нафтогазе".

По условиям тарифного плана "Фиксированный", цена на газ фиксируется на год (но до 30 апреля 2022 года) на уровне 7,96 грн/кубометр. Пользователь оплачивает счета до 25 числа месяца, следующего за расчетным, а также может получить дополнительную скидку в 1% в следующем месяце. Для этого нужно оплатить счет до 15 числа.

При переходе же на этот тариф клиенты "Нафтогаза", имеющие льготы или субсидии, терять их не будут. "Изменение тарифного плана не влияет на наличие или начисление льгот/субсидий", – уверяют в "Нафтогазе".

Получение в качестве подарка мобильного телефона не станет препятствием для рассмотрения заявки на получение субсидии, говорят в "Нафтогазе". Там напоминают: эту норму Кабмин отменил еще летом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.